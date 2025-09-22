Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El BBVA millora un 10% l'oferta en l'opa al Banc Sabadell i la tributació de l'operació

L'entitat basca ofereix ara una nova acció ordinària per cada 4,8376 accions del BS

Les seus del BBVA i del Sabadell

Les seus del BBVA i del Sabadell / BBVA

ACN

ACN

El BBVA ha millorat aquest dilluns al matí un 10% l'oferta en l'opa hostil pel Banc Sabadell, segons ha informat en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Així, l'entitat basca ofereix ara una acció ordinària de nova emissió del banc per cada 4,8376 accions del Sabadell. Això suposa una modificació de les condicions inicials, que era d'una acció ordinària del BBVA i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions del Sabadell. Segons el consell d'administració del banc basc, es tracta d'una "millora de la contraprestació". Aquest dimarts expirava el termini pel BBVA per millorar l'oferta, una possibilitat que finalment ha fet efectiva malgrat que els seus directius ho havien descartat reiteradament.

El BBVA demanarà aquest mateix 22 de setembre l'autorització a la CNMV per modificar l'oferta, i li remetrà un suplement al fullet informatiu així com un informe independent que "acredita la millora de la contraprestació".

Segons ha informat el banc, la contraprestació oferta ara també "millora la fiscalitat de l'operació", ja que en ser totalment en accions els accionistes amb plusvàlues no tributarien a Espanya si l'acceptació supera el 50% dels drets a vot.

El consell d'administració del BBVA informa també que renuncia tant a la possibilitat de fer "noves millores" a l'oferta com a ampliar el període d'acceptació un cop la CNMV autoritzi el canvi.

