CaixaBank celebra el primer aniversari de servei de les oficines mòbils a Girona
CaixaBank celebra el primer aniversari de servei de les oficines mòbils a la província de Girona, que donen cobertura financera en un total de 118 petites localitats sense oficina o amb restriccions que limiten l'accés als serveis bancaris.
En el marc de l'acord signat amb la Generalitat de Catalunya, el setembre de 2024, CaixaBank va incorporar 95 poblacions de les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany i la Selva a les rutes de les seves oficines mòbils.
En el seu compromís amb la inclusió financera, un any després, dues oficines mòbils, que recorren més de 18.000 quilòmetres al mes, presten servei en 118 localitats de la província en què resideixen més de 62.000 persones.
Després de sumar a les rutes al mes de novembre les províncies de Tarragona i Barcelona i, al desembre, de Lleida, les nou oficines mòbils de CaixaBank que donen servei a Catalunya garanteixen la cobertura bancària en 457 localitats en risc d'exclusió financera en què resideixen prop de 290.000 persones. Un total de 22 poblacions de les quatre províncies tenen menys de 100 habitants.
Les oficines mòbils de CaixaBank presten servei en un total de 120 localitats de Barcelona en què viuen més de 117.000 persones; 117 de Lleida que tenen gairebé 42.000 habitants; i 102 poblacions de Tarragona amb 66.000 habitants.
El servei d'ofimòbil, que a Catalunya recorre més de 18.000 quilòmetres al mes, permet als usuaris, siguin o no clients de l'entitat, efectuar les operacions bancàries més habituals, entre les quals destaquen retirar efectiu, fer ingressos i pagar rebuts i impostos en localitats sense oficina bancària o amb restriccions que limiten l'accés als serveis financers. Un 70% dels usuaris atesos té més de 65 anys.
A més, CaixaBank ofereix cobertura financera amb model d'oficina bancària en 437 municipis de Catalunya i en 184 és l'única entitat. El banc disposa de més de 4.000 sucursals a tot el país, de les quals 800 estan a Catalunya.
Prop de 1.400 poblacions ateses
A tancament del primer semestre, els ofimòbils de CaixaBank ofereixen cobertura financera en un total de 1.394 poblacions de tot Espanya en què viuen més de 640.000 persones, que poden realitzar les operacions bancàries més habituals.
CaixaBank compta amb un total de 33 oficines mòbils, 29 de les quals recorren més de 75.000 quilòmetres de mitjana al mes i presten servei en 17 províncies: a més de les quatre de Catalunya, ofereixen cobertura financera a Àvila, Burgos, Lleó, Palència i Segòvia, a Castella i Lleó; Castelló i València, a la Comunitat Valenciana; Granada, a Andalusia, la Comunitat de Madrid, La Rioja, i Ciudad Real, Guadalajara i Toledo, a Castella-la Manxa.
Així mateix, l'entitat té altres quatre ofimòbils en reserva per atendre esdeveniments empresarials, culturals i esportius, així com contingències excepcionals com la DANA que va assolar la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa i Andalusia l'octubre de 2024.
Cada oficina mòbil compta amb rutes diàries diferents i, en funció de la demanda, visita les localitats a les quals presta servei entre una i quatre vegades al mes.
- El truc japonès per perdre pes que està revolucionant les xarxes socials
- El Departament d'Interior apunta que la pressió a Barcelona fa que els delinqüents es traslladin a Girona
- Retiren els bancs d’una placeta de sota les vies de Girona per evitar l’acumulació de gent
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- Tallada la C-65 a Llagostera per un accident de trànsit
- Troben sa i estalvi un veí de Sant Martí Sapresa desaparegut des del dijous
- Els Mossos reconeixen que hi ha 'un problema' amb l'establiment de bandes criminals a Girona