Girona va encapçalar el creixement econòmic de Catalunya el 2024
L'anuari comarcal del BBVA constata que continua la "terciarització" i ressalta la "forta empenta" de la immigració
Girona, el pla de Lleida i les comarques de muntanya van encapçalar el creixement de l'economia catalana el 2024. Així ho indica l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que situa el creixement del valor afegit brut (VAB) en aquests territoris en el 4,5%, per sobre del 4% observat al conjunt de Catalunya. L'estudi elaborat pel catedràtic d'Economia de la UAB Josep Oliver constata que durant l'últim any va continuar la "terciarització" de l'economia, que "s'ha reforçat" després de la pandèmia. Així, el sector terciari va representar el 79,2% de l'ocupació (vs. 78,4% el 2019) i el VAB es va enfilar fins al 75,4% (vs. 74,4% el 2019). A tot això el BBVA hi afegeix la "forta empenta" de la immigració i el seu impacte en l'ocupació.
Segons recull el document, els nous residents a Catalunya nascuts fora d'Espanya van ocupar un 88,9% dels 89,2 mil nous llocs de treball generats el 2024, i un 92% dels 332.000 creats a entre 2021 i 2024.
Del VAB del 2024, el BBVA ha ressaltat els serveis privats personals, que van aportar vora un 40,5% del total, la resta dels privats (19%) i les manufactures (16%). Amb pesos molt menors es van situar la construcció (5%), l'energia i l'aigua (3%) i el sector primari (0,8%).
El BBVA conclou que el 2024 l'activitat econòmica a Catalunya "ha deixat definitivament enrere" el xoc provocat per la covid-19, tot i que en alguns territoris i sectors l'absorció "no està encara finalitzada". Ressalta el "fort avenç" de la demanda interna i la "menor aportació" exterior.
