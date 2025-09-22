Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'ICF finança amb 15,1 milions d'euros el grup immobiliari Visoren per construir 130 habitatges de lloguer assequible

L'empresa construirà una promoció de 80 immobles a Sant Joan Despí i una altra de 50 a Girona

Una persona entrega les claus d’un habitatge.

Una persona entrega les claus d’un habitatge. / Freepik

ACN

ACN

L'Institut Català de Finances (ICF) ha finançat amb 15,1 milions d'euros el grup immobiliari Visoren per construir 130 habitatges de lloguer assequible a Catalunya. L'empresa construirà una promoció de 80 immobles a Sant Joan Despí i una altra de 50 a Girona, que estaran acabats abans de finals del 2026. Segons ha detallat l'ICF en un comunicat, el finançament atorgat són dos préstecs amb "condicions avantatjoses" de 9,5 milions i 5,6 milions, respectivament. Els dos projectes es duran a terme en solars de propietat municipal cedits pels ajuntaments per un període de 75 anys. La banca publica del Govern col·labora amb Visoren des del 2010 i des d'aleshores ha permès construir 352 habitatges de lloguer assequible, comptant els 130 actuals.

L'ICF ha detallat que la promoció de Sant Joan Despí s'ubicarà al carrer Torreblanca número 7 i constarà d'un edifici de sis plantes. Els habitatges tindran entre 42 i 72 metres quadrats de superfície útil, distribuïts en vuit pisos d'un dormitori, 44 de dos dormitoris i 28 de tres dormitoris. L'edifici també inclourà 80 places de pàrquing i 80 trasters.

D'altra banda, la promoció de Girona se situarà al carrer de les Agudes 72-74 i estarà destinada a menors de 34 anys per facilitar la seva emancipació. Estarà formada per 44 habitatges de dos dormitoris i 6 de tres dormitoris, amb superfícies útils que oscil·len entre 50 i 80 metres quadrats. L’edifici comptarà amb planta baixa més cinc alçades, un local comercial i 52 places de pàrquing.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El truc japonès per perdre pes que està revolucionant les xarxes socials
  2. El Departament d'Interior apunta que la pressió a Barcelona fa que els delinqüents es traslladin a Girona
  3. Retiren els bancs d’una placeta de sota les vies de Girona per evitar l’acumulació de gent
  4. El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
  5. Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
  6. Troben sa i estalvi un veí de Sant Martí Sapresa desaparegut des del dijous
  7. Els Mossos reconeixen que hi ha 'un problema' amb l'establiment de bandes criminals a Girona
  8. La pregunta trampa que et fa la policia quan t'atura a la carretera i que et pot dur molts problemes

Tallada l'AP-7 a Bàscara per incendi d'un camió carregat de gas propà

Tallada l'AP-7 a Bàscara per incendi d'un camió carregat de gas propà

L'ICF finança amb 15,1 milions d'euros el grup immobiliari Visoren per construir 130 habitatges de lloguer assequible

L'ICF finança amb 15,1 milions d'euros el grup immobiliari Visoren per construir 130 habitatges de lloguer assequible

Girona va encapçalar el creixement econòmic de Catalunya el 2024

Girona va encapçalar el creixement econòmic de Catalunya el 2024

Míchel no pensa que tingui un ultimàtum a San Mamés: "Estic molt fort i confio molt en mi"

Míchel no pensa que tingui un ultimàtum a San Mamés: "Estic molt fort i confio molt en mi"

Inici de la vacunació contra la grip i Covid a Girona: "Des que em vaig contagiar que em protegeixo"

Inici de la vacunació contra la grip i Covid a Girona: "Des que em vaig contagiar que em protegeixo"

Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts

Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts

El PSC de Girona reclama més presència policial dissuasiva arran de la violació

El PSC de Girona reclama més presència policial dissuasiva arran de la violació

Moeve y Corporate Excellence destacan la licencia social como activo estratégico para la transformación de las compañías en la jornada 'Reputación y sostenibilidad'

Moeve y Corporate Excellence destacan la licencia social como activo estratégico para la transformación de las compañías en la jornada 'Reputación y sostenibilidad'
Tracking Pixel Contents