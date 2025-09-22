L'ICF finança amb 15,1 milions d'euros el grup immobiliari Visoren per construir 130 habitatges de lloguer assequible
L'empresa construirà una promoció de 80 immobles a Sant Joan Despí i una altra de 50 a Girona
L'Institut Català de Finances (ICF) ha finançat amb 15,1 milions d'euros el grup immobiliari Visoren per construir 130 habitatges de lloguer assequible a Catalunya. L'empresa construirà una promoció de 80 immobles a Sant Joan Despí i una altra de 50 a Girona, que estaran acabats abans de finals del 2026. Segons ha detallat l'ICF en un comunicat, el finançament atorgat són dos préstecs amb "condicions avantatjoses" de 9,5 milions i 5,6 milions, respectivament. Els dos projectes es duran a terme en solars de propietat municipal cedits pels ajuntaments per un període de 75 anys. La banca publica del Govern col·labora amb Visoren des del 2010 i des d'aleshores ha permès construir 352 habitatges de lloguer assequible, comptant els 130 actuals.
L'ICF ha detallat que la promoció de Sant Joan Despí s'ubicarà al carrer Torreblanca número 7 i constarà d'un edifici de sis plantes. Els habitatges tindran entre 42 i 72 metres quadrats de superfície útil, distribuïts en vuit pisos d'un dormitori, 44 de dos dormitoris i 28 de tres dormitoris. L'edifici també inclourà 80 places de pàrquing i 80 trasters.
D'altra banda, la promoció de Girona se situarà al carrer de les Agudes 72-74 i estarà destinada a menors de 34 anys per facilitar la seva emancipació. Estarà formada per 44 habitatges de dos dormitoris i 6 de tres dormitoris, amb superfícies útils que oscil·len entre 50 i 80 metres quadrats. L’edifici comptarà amb planta baixa més cinc alçades, un local comercial i 52 places de pàrquing.
