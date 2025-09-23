Així és l'entitat amb clients més satisfets a la banca espanyola
Banc Mediolanum ha aconseguit, per sisè any consecutiu, posicionar-se com a l'entitat bancària amb els clients més satisfets a Espanya, segons l'estudi Benchmarking de Satisfacció de Clients 2024, realitzat per la consultora independent Stiga. Aquest reconeixement no és cosa de l‟atzar, sinó que es tracta del resultat d‟un model de negoci centrat en l‟assessorament financer personalitzat il‟atenció al client.
L'èxit de Banc Mediolanum rau en el seu enfocament cap al client, on cada usuari compta amb un assessor financer personal conegut a l'entitat com a Family Banker. Aquest model permet que els clients rebin atenció individualitzada al llarg de totes les etapes de la vida financera. L'entitat ha obtingut una puntuació de 9,09 sobre 10 a la categoria de satisfacció amb el gestor, la més alta del sector.
Els Family Bankers són el cor del model de negoci de Banc Mediolanum. Amb més de 1.600 assessors distribuïts per tot Espanya, l'entitat s'enorgulleix de tenir la xarxa d'assessors financers més gran del país. Aquest plantejament permet que el 94,3% dels clients identifiquin el seu assessor, un percentatge significativament superior al 46,9% de la mitjana del sector.
- Atenció Personalitzada: cada client té un assessor que l'acompanya a la seva trajectòria financera, prioritzant les seves necessitats sobre els productes oferts.
- Formació Contínua: els Family Bankers reben suport constant de més de 400 empleats a la seu de Barcelona, cosa que els permet oferir un servei de qualitat.
Satisfacció global i compromís del client
Banc Mediolanum no només lidera en la categoria de gestor, sinó que també ha destacat en altres àrees com la banca telefònica, la informació al client i els intangibles de marca. La satisfacció global amb l'entitat se situa en un notable 8,36 sobre 10, fet que reflecteix un compromís sòlid amb els clients.
L'estudi de Stiga avalua onze aspectes clau de l'experiència bancària, dels quals Banc Mediolanum participa a nou. En total, l'entitat lidera quatre categories i es troba al podi en vuit.
RESULTATS BENCHMARKING DE SATISFACCIÓ DE CLIENTS. Font: Stiga
Compromís i responsabilitat social
Més enllà del seu enfocament financer, Banc Mediolanum es distingeix pel seu compromís social. L'entitat ha implementat el projecte Mediolanum Aproxima, que connecta els clients amb entitats solidàries. Un exemple recent d‟aquest compromís va ser la donació de més d‟un milió d‟euros a Creu Roja per ajudar les famílies afectades per la DANA a València.
També la banca telefònica de Banc Mediolanum ha demostrat ser un canal eficaç, amb un ús del 33,5%, molt per sobre del 14,8% de la mitjana del sector. La satisfacció en aquest servei se situa en 8,92, fet que reafirma la qualitat del suport que ofereix l'entitat. I és que l'equip darrere del servei d'atenció telefònica ha estat fonamental per assolir aquests nivells de satisfacció. La claredat i la puntualitat en la informació proporcionada són aspectes que els clients valoren positivament.
Ser l?entitat amb els clients més satisfets de la banca espanyola per sisè any consecutiu no és una casualitat. El nostre model d'assessorament personalitzat té al centre el professional, el Family Banker.
Banc Mediolanum no només es destaca en satisfacció del client, sinó que també és una de les entitats més sòlides del sector, amb una ràtio de solvència CET1 del 19,28% al tancament del 2024. Aquesta fortalesa financera permet a l'entitat oferir un servei de qualitat i confiança als seus clients.
El reconeixement continu de Banc Mediolanum a l'àmbit de la satisfacció del client és un testimoni del seu compromís amb l'excel·lència. L'entitat compta amb el percentatge més alt de clients compromesos, amb un 38,3% d'usuaris que van manifestar la intenció de continuar sent clients o recomanar l'entitat. Amb un enfocament centrat en el client i un model de negoci innovador, Banc Mediolanum està ben posicionat per enfrontar els desafiaments del futur. L'entitat continuarà adaptant-se a les necessitats dels clients, garantint un servei de qualitat i un assessorament financer personalitzat.
