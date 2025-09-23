Empresaris catalans i valencians pressionen el govern espanyol perquè eviti més retards en el corredor mediterrani
Foment avisa que amb la infraestructura en funcionament es podria incrementar un 4% la productivitat de les empreses
Empresaris catalans i valencians reclamen a les administracions que "no hi hagi més retards i es prenguin seriosament" les obres del corredor del Mediterrani, que pot incrementar la productivitat de les empreses de l’arc mediterrani al voltant d’un 4%. En un acte organitzat amb representants de Foment del Treball i de l’Associació Valenciana Empresarial (AVE) a la seu de la patronal catalana aquest dimarts han assegurat que els treballs avancen, però amb “incompliments” i amb dubtes de com serà l’efectivitat real del servei el 2030, data marcada pel govern espanyol com a culminació de l’artèria ferroviària que ha d'incrementar del 3,6% al 10% el trànsit de mercaderies en tren.
Segons dades de la campanya ‘Vull Corredor’ actualitzades el mes de juliol, el 100% de la infraestructura està en fase d’estudi, però només el 36% està en servei. Les obres han passat del 45% el 2016 al 76% el 2025. Els empresaris han tornat a advertir que els compromisos incomplets a punts crítics com el tram entre Tarragona i Castelló, l’absència d’interoperabilitat real amb la xarxa ferroviària europea poden comprometre la competitivitat de l’eix mediterrani.
En aquest sentit, l’empresariat ha recordat que l’entrada en funcionament de la Llagosta, la terminal ferroviària del Port de Barcelona i el tram entre Castellbisbal i Tarragona s’endarrerirà a 2025 i 2026, respectivament.
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha recordat que un corredor mediterrani en funcionament pot suposar un increment de dos punts del PIB espanyol, reduir significativament els costos logístics i d’exportació, ja que les mercaderies es podrien traslladar en la meitat del temps que ho fan per carretera. A més, ha subratllat la importància de la infraestructura des d’un punt de vista de seguretat i defensa.
Sánchez Llibre ha fet una valoració “molt negativa” de la política dels governs del PP i del PSOE que han primat més la “radialitat al voltant de Madrid” que una zona que representa entre el 40 i 50% del PIB de l’Estat i ha dit que els empresaris mantindran la força perquè “el govern espanyol es vegi molt pressionat pels empresaris” per tirar endavant el corredor.
El món empresarial ha denunciat la lentitud dels treballs i les incògnites que es presenten més enllà de la data de finalització de les obres. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha advertit que cal forçar l’administració espanyola perquè busqui complicitats amb el govern francès perquè “faci els deures” també a l’altre costat de la frontera. "Hem d'encoratjar les administracions públiques per mantindre el pols i no abaixar la guàrdia", ha afegit.
A més, Xavier Lluch, tècnic col·laborador del Moviment ‘Vull Corredor’ ha advertit que hi ha un “problema anunciat” amb el funcionament del corredor que es congestionarà si hi ha més de 10 trens de passatgers circulant i ha reclamat al Ministeri de Transport que publiqui el catàleg de solcs i que expliqui quants trens podran passar i en quines condicions. En aquest sentit, ha recordat que el territori entre Tarragona i Barcelona és el tercer hub de connexions ferroviàries més rellevants de la Unió Europea, per darrera de la conca del Ruhr i la Llombardia.
Lluch ha assegurat que hi poden haver problemes de circulació a Sant Vicens de Calders i a Vilaseca, on els trens hauran de circular en via única cosa que limita la capacitat del corredor i també entre Castellbisbal i la frontera, on només hi ha tres punts d’avançament i es pretén que hi passi un gran volum de transit de combois de passatgers i mercaderies. “Difícilment es pot fer, hi ha un perill de saturació a curt termini”, ha afirmat. A més, el tècnic ha lamentat que no s’estigui preveient que a Portbou també hi hagués ample internacional per arribar amb més vies a la frontera i donar més flexibilitat a l’últim tram del corredor.
Segons Lluch, no és només important que s’acabin les obres de les vies sinó també les instal·lacions que permetin que funcioni correctament i ha dit que està per veure si el 2030 a un empresari li sortirà a compte portar un tren amb mercaderies des d’Algesires fins a la frontera francesa.
Al seu torn, Agnès Noguera, vicepresidenta d'AVE ha reivindicat que sense la pressió dels empresaris, especialment els valencians, la infraestructura no hauria anat endavant i ha fet una crida a participar a l’acte empresarial del 20 de novembre al nou recinte Roig Arena de València, que espera aplegar més de 4.000 empresaris.
- S’esfondra una casa en obres a l’Escala i afecta habitatges propers
- Quatre ferits en un accident múltiple a la C-65 a Llagostera
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
- Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts
- Detinguda una conductora de 26 anys després d’envestir un cotxe dels Mossos a Riudarenes
- Cent anys esmolant al carrer de la Rutlla de Girona
- L'oposició en bloc de Santa Coloma de Farners presenta una moció de censura per treure l'alcaldia a Junts