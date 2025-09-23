L’ATA impulsa un màster i un postgrau per professionalitzar el sector dels apartaments turístics a Girona
L’entitat ha signat un conveni amb la Universitat Ramon Llull per oferir formació online a partir d’aquest octubre
L’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) ha signat un conveni amb IQS (Universitat Ramon Llull) per impulsar un màster i un postgrau adreçats al sector dels habitatges d’ús turístic. L’objectiu és potenciar la professionalització i reforçar la formació continuada dels gestors d’apartaments i allotjaments a les comarques gironines.
El Màster en Direcció d’Apartaments Turístics s’estrenarà aquest octubre i s’allargarà fins al juny de 2026. El programa, íntegrament en format en línia, combinarà classes tres dies per setmana, que seran dilluns, dimarts i dijous, de sis de la tarda a nou del vespre, amb un pla d’estudis que inclou àrees clau com finances, vendes, operacions i culture & people. Les sessions aniran a càrrec de professionals amb una llarga trajectòria al sector i experts reconeguts en cadascuna de les matèries.
Docents directament vinculats a l’activitat professional.
Pel que fa al Postgrau en Gestió d’Habitatges d’Ús Turístic, començarà el 4 de novembre i finalitzarà el 3 de març, amb una càrrega total de 90 hores lectives. També es desenvoluparà en format virtual, amb classes dues tardes per setmana (dimarts i dimecres). El programa aprofundirà en qüestions com la fiscalitat, l’estratègia empresarial, la digitalització, les vendes, les operacions i l’àmbit de people & culture. Igual que el màster, comptarà amb docents directament vinculats a l’activitat professional.
La presidenta de l’ATA, Esther Torrent, subratlla que «aquesta col·laboració amb l’IQS és un pas molt important i potenciarà encara més la millora continuada del nostre sector, que és clau en l’oferta turística del país i una peça fonamental en l’economia catalana».
