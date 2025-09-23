Les exportacions gironines creixen un 4,3% al juliol i ja superen els 5.000 milions en l'acumulat de l'any
El sector agroalimentari entra en atonia arran de la caiguda del 13% de vendes a l'exterior de les càrnies
Les exportacions gironines han crescut un 4,3% al juliol i ja superen els 5.000 milions d'euros en l'acumulat de l'any. Aquest creixement s'explica, sobretot, pels increments de vendes a l'exterior que han registrat tant les químiques com els fabricants de maquinària. Per contra, però, el sector agroalimentari -que continua encapçalant el rànquing- entra en atonia i les seves exportacions han caigut un 0,3%. En gran part, això s'explica pel descens que han registrat les vendes de les càrnies a l'exterior, que durant el juliol han caigut un 13%. Una davallada que encara es pot accentuar més, sobretot després de l'anunci que aquest setembre ha fet la Xina d'imposar aranzels a la carn de porc com a represàlia pels del cotxe elèctric.
Després que al mes de juny caiguessin un 4,4%, les exportacions gironines encaren el segon semestre del 2025 a l'alça. Això sí, amb la incertesa de què pot passar als mercats exteriors arran de la guerra d'aranzels (que en el cas de la demarcació impactaran directament damunt les vendes de carn de porc a la Xina).
Segons recull l'estadística que periòdicament publica el Ministeri, durant el juliol les firmes de la demarcació han exportat productes per valor de 801,4 milions d'euros. Traslladat en percentatges, això suposa un increment del 4,3% en comparació amb el mateix mes de l'any passat.
Bona part d'aquest increment es deu a l'augment d'exportacions que han tingut les químiques i els fabricants de maquinària (dos dels sectors considerats motor de l'economia gironina a l'exterior). En el primer cas, les químiques han crescut un 2,2% en exportacions (situant-se en 155 milions). I en el segon, la indústria de la maquinària ha passat dels 56,24 MEUR als 60,31 en vendes a l'exterior.
Ara bé, aquesta situació no es trasllada a l'agroalimentari. Si bé per volum continua capitanejant les exportacions gironines -les seves empreses han exportat per valor de 313,9 milions d'euros- també és cert que aquest juliol el sector ha entrat en atonia. Perquè en comparació amb el mateix mes de l'any passat, ha registrat una davallada del 0,3% en vendes a l'exterior.
Sobretot, això s'explica pel descens de vendes de les càrnies (que sobretot, exporten carn de porc). Si es passa la lupa per l'estadística, en concret, entre un any i l'altre, el clúster carni ha registrat un descens d'exportacions del 13%, passant del 175,04 milions del juliol de l'any passat als 152,39 d'aquest any.
En aquest cas, hi tenen molt a veure les incerteses exteriors. I també caldrà veure què passa a partir d'aquesta segona meitat d'any; sobretot, després que aquest setembre el gegant asiàtic hagi anunciat que imposarà aranzels que arribaran fins al 62,4% a una sèrie de productes porcions i derivats procedents de la Unió Europea. Una decisió que la Xina ha pres com a represàlia per les taxes al vehicle elèctric.
Menys medicaments, més cafè
Analitzant en detall l'estadística, i entrant a dins de cada sector, aquí també hi ha disparitats amb les exportacions. Perquè hi ha empreses que no segueixen la línia general. En el cas de les farmacèutiques, per exemple, tot i que les químiques hagin tancat el juliol a l'alça, aquestes empreses ho han fet a la baixa (passant dels 59,55 milions d'euros de l'any passat als 55,54 d'aquest any).
Per contra, però, dins l'agroalimentari -i aquí passa al revés- hi ha empreses que han vist créixer les seves exportacions. Aquest és el cas del cafè, que gairebé ha doblat les vendes a l'exterior d'un any per l'altre. Ja que dels 14,28 milions d'euros que es van vendre a l'exterior durant el juliol del 2024, ara s'ha passat als 28,28.
Més enllà dels sectors, si es passa la lupa per destins, per proximitat i com ja és habitual, França continua essent el principal mercat exterior dels productes gironins. Aquest juliol, des de la demarcació s'han fet exportacions per valor de 195,70 milions d'euros cap al país gal (l'any passat, van ser-ne 174,38 milions).
En paral·lel, també creixen les vendes de productes gironins cap als altres països que segueixen França en el rànquing. En concret, a Itàlia (de 77,64 milions a 80,01), a Alemanya (de 53,29 a 57,02), a Portugal (de 42,25 a 54,62) i al Regne Unit (30,03 a 35,76).
La Xina cau fins al novè destí
Per contra, les incerteses exteriors es deixen notar -i força- amb les exportacions cap a la Xina. Perquè el gegant asiàtic aquest juliol ja cau fins al novè lloc dins els llistat de destins on les empreses gironines hi venen productes (per darrere, fins i tot, dels Estats Units).
I de fet, d'un any per l'altre, les exportacions al gegant asiàtic han arribat a caure fins a un 35%. Perquè dels 34,17 milions d'euros en productes que s'hi van exportar el juliol del 2024 ara es passa als 22,03.
Sigui com sigui, de moment, la tònica d'aquest juliol, sumada a la resta de mesos, fa que, en l'acumulat de l'any, les exportacions gironines mantinguin la tendència a l'alça. En concret, al llarg del 2025 han crescut un 2,6% i ja superen els 5.000 milions d'euros. En concret, se situen en 5.102,1 milions.
