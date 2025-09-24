Olot Meats: de la carn de porc a productes per a la salut humana
Participa al projecte farmacèutic Glicopepton Biotech, que preveu obtenir un fàrmac anticoagulant a través de la mucosa del porc
Estan enllestint una inversió de 40milions d'euros en una planta a Fraga al cosat dels seus socis, Rovi i Grupo Costa
O.P.
Càrniques Celrà, del grup Olot Meats, ha posat en marxa el projecte Glicopepton Biotech, que preveu transformar la mucosa del porc en un producte biotecnològic d’alt valor afegit. L’heparina de baix pes molecular (HBPM) és un fàrmac anticoagulant utilitzat per a prevenir i tractar la malaltia tromboembòlica venosa i malalties coronàries.
El projecte ha nascut gràcies a l’experiència de Rovi -empresa líder en la recerca d’HBPM- al posicionament del Grupo Costa -líder porcí europeu- i a l’experiència de Càrniques Celrà, com a referent carni.
El director general de Càrniques Celrà, Xavier Roca Masmitjà, assenyala “la nostra entrada al mon farmacèutic ens permetrà transformar la mucosa del porc en un producte biotecnològic d’alt valor afegit, l’heparina, amb les màximes garanties sanitàries i amb una traçabilitat completa”. Roca afirma que “fins avui, molta de la matèria prima que s’utilitza per a la producció d’heparina s’importava d’altres països. Amb aquesta iniciativa, la podrem generar en el nostre territori i enfortirem els recursos sanitaris, tan imprescindibles, tal com va quedar en evidència durant la crisi sanitària provocada per la Covid-19”.
Productes per a farmacia i parafarmàcia
El projecte farmacèutic Glicopepton Biotech contempla una estructura per a la recerca i el desenvolupament que, a més de l’heparina, posarà en valor la resta de productes que es generin en aquest procés, com la proteïna hidrolitzada per a ser usada com a pinso d’alt valor nutritiu per a animals o fertilitzants.
Ara, s’estan enllestint les obres de la planta situada a la Plataforma Logística Industrial de Fraga (Osca), amb una superfície de 25.000 metres quadrats i una inversió conjunta d’uns 40 milions d’euros. La posada en marxa del projecte es preveu per després de l’estiu de 2026.
