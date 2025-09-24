Gran Jonquera
Starbucks obre el seu primer cafè a l'Empordà
L’obertura del nou local, de 73 m² i amb 34 seients, ha generat 14 nous llocs de treball
Aquest setembre, el Centre Comercial Gran Jonquera ha inaugurat el seu primer Starbucks a l’Alt Empordà i el tercer a la província de Girona consolidant encara més el creixement de l'Outlet d'Antonio Escudero.
En el nou local, de 73 m² i amb 34 seients, es podran degustar totes les especialitats de Starbucks, des del clàssic expresso fins a les begudes més refrescants. A més, aquesta obertura ha creat 14 nous llocs de treball, amb baristes "encarregats d’oferir el millor servei i de preparar totes les especialitats de la marca", segons explica l'empresa en un comunicat.
Una inauguració amb causa
Starbucks ha volgut que l'obertura del nou local fos especial i solidària. Per aquest motiu, gràcies al projecte Obertures amb Causa, tota la recaptació del primer dia es destinarà a l'A.M.A. Figueres, l’Associació d’Ajut a Malalts d’Alzheimer de les comarques de l’Empordà, per desenvolupar el seu programa de Teràpia d’Estimulació Cognitiva.
Així mateix, per celebrar l'obertura, els 100 primers clients van rebre un regal molt especial: una tote bag exclusiva i un got reutilitzable, en línia amb "el compromís de la marca amb la sostenibilitat", apunten.
Antonio Romero, director general de Starbucks Iberia, assegura que estan "molt orgullosos d’inaugurar el nostre primer establiment a la Jonquera i el tercer a Girona. Volem que aquest nou local es converteixi en un dels llocs preferits per gaudir d’un deliciós cafè o d’una beguda refrescant, sempre en un entorn acollidor i proper".
Amb aquesta nova obertura, el Centre Comercial Gran Jonquera amplia la seva oferta gastronòmica i manté al 100 % la seva ocupació.
