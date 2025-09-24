Si tens dificultats per pagar la hipoteca, aquesta solució temporal et pot ajudar
La carència hipotecària et permet reduir o ajornar les quotes durant un temps determinat
Moltes famílies passen per moments en què els despeses pugen i els ingressos no arriben, cosa que dificulta arribar a final de mes. Entre totes les obligacions econòmiques, la hipoteca és una de les que genera més preocupació: deixar de pagar-la pot comportar el risc de perdre l’habitatge.
Davant d’aquesta situació, existeix una opció anomenada carència hipotecària, que pot alleujar temporalment la càrrega. Segons el Banc d’Espanya, es tracta d’un període d’entre sis i vint-i-quatre mesos durant el qual es pot pagar:
- Només els interessos, cosa que redueix la quota mensual.
- O bé res, ajornant el pagament total de les quotes.
Tot i això, cal tenir en compte dues advertències:
- Si només es paguen interessos, el capital prestat no disminueix.
- Si no es paga ni capital ni interessos, aquests s’acumulen i el deute creix.
Com es pot sol·licitar la carència hipotecària?
El titular de la hipoteca pot demanar-la tant en el moment de la signatura com en qualsevol fase del préstec. Per aconseguir-la, cal:
- Justificar una situació transitària de manca de liquiditat.
- Tenir en compte que l’aprovació final depèn del banc, que valorarà aspectes com el perfil del client, el tipus d’hipoteca i les quotes ja pagades o pendents.
La carència hipotecària, doncs, és una mesura temporal que pot donar aire a les famílies en moments difícils, sempre que s’utilitzi amb prudència i amb la consciència del cost futur.
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
- Arribar a l'institut fent autoestop, 10 classes de 40 alumnes per curs i la mort de Franco: els records de la primera promoció de BUP del Vives
- Tiroteig a Llagostera: ocupes i un ferit a trets des d’un habitatge conflictiu
- Salellas visita la casa ocupada de Tomàs Mieres: 'Treballem per enderrocar-la
- Ounahi lidera la rebel·lió del Girona a Bilbao (1-1)
- Indurain visita Girona, menja pizza i es deixa veure en espais icònics
- Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts