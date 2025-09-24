Tradeinn preveu superar els 600 milions d'euros de facturació aquest 2025
El grup gironí de comerç electrònic té l'objectiu d'assolir els 2.000 milions d'euros en vendes a mitjà termini
Està ampliant el secu centre logístic de Celrà i estudia ampliar el magatzem que té a Alemanya
O.P.
El gegant gironí del comerç electrònic esportiu, Tradeinn, preveu tancar l’any 2025 amb una facturació superior als 600 milions d’euros. Així ho ha avançat el CEO de la companyia, David Martín en una entrevista publicada a Ecommerce News, on també ha fixat com a objectiu a mitjà termini assolir els 2.000 milions d’euros en vendes.
Després d’haver superat els 555 milions de facturació el 2024, Tradeinn continua apostant pel seu model centrat únicament en la venda online i en una estratègia de verticalització per categories esportives. Amb més de 20 botigues especialitzades, presència en més de 190 països i un catàleg de més de 2,5 milions de referències, la companyia manté una mentalitat de startup malgrat el seu creixement exponencial.
Martín destaca que el 85% de les vendes es realitzen fora d’Espanya, i que la internacionalització -malgrat les turbulències geopolítiques recents i els canvis en els aranzels- ha estat clau en l’èxit de Tradeinn. En aquest sentit, l’empresa estudia ampliar el magatzem d'Alemanya per millorar el servei al mercat centreeuropeu. A més, Tradeinn està ampliant el seu centre logístic a Celrà, que passarà de 30.000 a més de 50.000 metres quadrats, amb capacitat per preparar fins a 150.000 comandes diàries gràcies a un alt nivell d’automatització.
La tecnologia juga un paper clau en l’estratègia de Tradeinn. L’empresa ha començat a implementar solucions d’intel·ligència artificial per optimitzar processos logístics, millorar la personalització de l’experiència de compra i anticipar la demanda. Un dels projectes més destacats és el desenvolupament d’un provador virtual, que permetrà als clients visualitzar com quedarien els productes abans de comprar-los, amb l'objectiu de millorar la conversió i reduir les devolucions.
L’entrada recent del fons nord-americà Apollo al capital del grup -on Martín compta amb la majoria d'accions- com a soci estratègic del grup, també obre noves oportunitats d’expansió internacional per a la companyia. Segons Martín, "quan vulguem expandir-nos en altres països, podrem recolzar-nos en la seva experiència i en la seva xarxa de contactes per a accedir a nous proveïdors".
