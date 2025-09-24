Transgourmet llança “Joves Xefs”, el concurs apadrinat pels Hermanos Torres que premia el talent dels estudiants d’hostaleria
Sergio i Javier Torres, que són imatge del canal Horeca de la companyia, formaran part del jurat.
Transgourmet
Transgourmet Ibèrica, dedicada a la distribució a l’hostaleria i als supermercats de proximitat, llança la primera edició de “Transgourmet Joves Xefs”, un concurs gastronòmic destinat a premiar i visibilitzar el talent dels estudiants de les escoles d’hostaleria. Catalunya serà el punt de partida d’aquesta iniciativa, que aspira a créixer i arribar a centres formatius de tot Espanya.
L’objectiu del certamen és oferir als futurs xefs l’oportunitat de posar a prova la seva creativitat i tècnica reinterpretant un plat tradicional. El concurs comptarà amb la participació dels Hermanos Torres, Sergio i Javier, imatge del canal Horeca de la companyia, que amb 3 estrelles Michelin formaran part d’un jurat d’excepció conjuntament amb Javier Martínez, xef del Restaurant Castell Perelada, també estrella Michelin.
La convocatòria per a les escoles d’hostaleria de Catalunya estarà oberta fins al 10 d’octubre, i cada escola d’hostaleria podrà presentar un estudiant acompanyat del seu tutor o tutora. Els aspirants hauran de completar el formulari d’inscripció i enviar la seva recepta acompanyada d’una fotografia del plat proposat. A partir d’aquest material, el jurat seleccionarà els 10 semifinalistes del certamen.
Els escollits visitaran un centre Gros Mercat per abastir-se dels productes necessaris per a la preparació del pla que presentaran al Gastronòmic Fòrum Barcelona, del 3 al 5 de novembre. Allí, els aspirants mostraran la seva habilitat en directe davant del jurat en un temps màxim de 30 minuts, i només cinc passaran a la gran final.
Després d’un emocionant procés de selecció, el dia 3 de desembre, al Mirador Petit del Castell de Perelada, els cinc finalistes disposaran de dues hores per preparar en viu el seu plat i es valoraran criteris com el sabor, la presentació, tècnica, reinterpretació de la tradició, aprofitament del producte i organització a la cuina.
El guanyador del concurs rebrà un trofeu i una estada exclusiva a les cuines dels Hermanos Torres, treballant colze a colze amb el seu equip i aprenent dels seus processos, filosofia i exigència creativa. A més, els finalistes del 2n al 5è lloc rebran reconeixements, així com els tutors i les escoles per la seva tasca formativa.
Amb aquesta iniciativa, Transgourmet reafirma el seu compromís amb la formació i la promoció del talent jove de l’hostaleria, oferint als futurs xefs una plataforma per mostrar la seva creativitat, aprendre de grans referents i fer un pas decisiu en la seva carrera professional.
Per a més informació i consulta de les bases: Transgourmet Joves Chefs.
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
- Arribar a l'institut fent autoestop, 10 classes de 40 alumnes per curs i la mort de Franco: els records de la primera promoció de BUP del Vives
- Tiroteig a Llagostera: ocupes i un ferit a trets des d’un habitatge conflictiu
- Salellas visita la casa ocupada de Tomàs Mieres: 'Treballem per enderrocar-la
- Ounahi lidera la rebel·lió del Girona a Bilbao (1-1)
- Un gironí intenta batre un Rècord Guinness amb la trobada de Marcs 'més gran de la història
- Indurain visita Girona, menja pizza i es deixa veure en espais icònics