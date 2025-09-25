La Cambra de Comerç i CaixaBank renoven el conveni de col·laboració
L’aliança entre les dues entitats reforça el suport a la formació, la internacionalització i la competitivitat de les empreses gironines
La Cambra de Comerç de Girona i CaixaBank han formalitzat la renovació del seu conveni de col·laboració, amb l’objectiu de continuar promovent el creixement i la competitivitat de les empreses locals mitjançant programes de formació i assessorament especialitzat.
L’acord, signat pel president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, i el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria Gonzàlez, inclou una agenda d’activitats centrades comerç exterior, la millora de processos empresarials i l’enfortiment de les capacitats dels equips directius. Entre les iniciatives previstes hi ha sessions formatives per a responsables d’exportació, jornades temàtiques i xerrades de treball orientades a compartir coneixement i tendències del món empresarial.
A més, les empreses associades a la Cambra podran accedir a videoconferències amb experts de les oficines internacionals de CaixaBank, presents en 16 països, per explorar oportunitats globals i rebre orientació directa.
Durant l’acte de signatura, Josep Maria González ha subratllat “el compromís de CaixaBank amb el desenvolupament econòmic de la regió i el suport continuat a les empreses de les comarques de Girona a través dels seus centres d’empreses situats a Girona ciutat, Cassà de la Selva i Figueres, així com els 3 centres d’atenció a les pimes a Girona ciutat, Blanes i Figueres”.
Per la seva part, Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç de Girona, ha destacat que “el suport de CaixaBank permet a les empreses gironines aprofitar l’experiència dels mercats internacionals que té l’entitat bancària i el coneixement sobre el terreny en un context sociopolític cada cop més complex i inestable”.
