Els càmpings gironins es preparen per al futur: seguretat alimentària, ciberatacs i emergència climàtica
Professionals del sector debaten a Torroella de Montgrí els nous desafiaments del turisme
El càmping ja no només parla de turisme, el sector afronta reptes com la seguretat alimentària, els ciberatacs i l’emergència climàtica. Aquests han estat els grans eixos de debat del congrés Girocamping Pro, celebrat aquesta tarda a Torroella de Montgrí, on empresaris, tècnics i experts han analitzat com preparar-se per a un futur cada vegada més complex i exigent.
Seguretat alimentària
La primera taula rodona ha posat sobre la taula la importància de la seguretat alimentària com a ingredient clau per garantir la confiança dels clients. Juan José Canet (Chrystenis Food and Life Sciences), Carme Cernicharpo (Grup Altimit), Mònica Toldrà (UdG) i Francesc Recio (càmping Les Medes), moderats per Sara Peces (Llagosnet), han coincidit a assenyalar la falta de recursos per fer inspeccions, que obliga els establiments a ser exigents pel seu compte. També han subratllat el problema de la rotació de personal: un cop formats, molts treballadors marxen i cal tornar a començar. La desestacionalització, han dit, pot ajudar a retenir equips més estables.
El canvi climàtic agreuja la situació. “Les temperatures més altes creen més microorganismes i augmenten el risc de malalties”, ha alertat Canet. Recio hi ha afegit que, per als càmpings, l’allargament de temporada és positiu per al negoci, però comporta riscos: els equips de refrigeració han de treballar al límit, amb el perill d’avaries. Els ponents també han destacat la importància del disseny higiènic de les instal·lacions i el paper creixent de la digitalització, amb sistemes per monitoritzar temperatures en temps real o controlar processos de cuina a través del núvol.
Ciberseguretat
La segona ponència ha abordat un altre desafiament invisible però cada vegada més present: els ciberatacs. Josep Guasch, president de l’Associació de Ciberseguretat de Catalunya (ASCICAT), ha advertit que cal extremar les mesures bàsiques: canviar regularment les contrasenyes i fer més d’una còpia de seguretat al dia. Ralph Heinze, CEO de Servicios Turísticos Heinze Latzke, ha afegit que el check-in en línia s’hauria d’estendre a tots els establiments, tant per agilitzar processos com per reduir vulnerabilitats.
Emergència climàtica i IA
La jornada ha culminat amb una taula rodona sobre seguretat ambiental i emergència climàtica, amb Ricard Ruiz (ABM), Enric Cano (excap dels Bombers de Girona), Carlos Ortí (Septeo) i Joan Aubanell (càmping del Mar), moderats pel periodista Carles Couso. Els experts han remarcat que els incendis forestals, l’escassetat d’aigua o les onades de calor ja formen part del dia a dia del sector. Ruiz ha defensat la prevenció i els estudis de risc com a base dels plans d’autoprotecció, mentre Cano ha recordat la importància de la formació dels clients i dels equips.
Les noves tecnologies també tenen un paper clau. El big data i la intel·ligència artificial permeten gestionar dades en temps real, anticipar riscos i millorar la resposta. “Ara no només venem estades, també venem seguretat”, ha sentenciat Aubanell.
