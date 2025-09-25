Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els sector del càmping a Girona premia els seus referents a Gualta

Els guardons distingeixen figures històriques

Imatge dels premiats en la Nit dels Càmpings.

Tony Di Marino

Gualta

La família Mestres Brugada, el director Josep Maria Lafuente, l’empresa Servicios Turísticos Heinze Latzke i el càmping l’Àmfora de Sant Pere Pescador han sigut els grans protagonistes de la Nit dels Càmpings Gironins, celebrada a l’Empordà Golf de Gualta. L’acte, presidit pel conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha reunit més d’un centenar de convidats i ha servit per reconèixer trajectòries, empreses i professionals que han deixat empremta en el sector.

El premi Jaume Genover i Roig a la trajectòria empresarial ha distingit la família Mestres Brugada, propietària dels càmpings Interpals Eco Resort i Valldaro, per més de mig segle d’innovació i aposta per la sostenibilitat. Actualment, Marina, Glòria i Núria Mestres continuen el projecte fundat pel seu pare, Ramon Mestres. Tanmateix, el guardó Josep Suñé a la trajectòria professional, que enguany celebra la seva segona edició, s'ha concedit a títol pòstum a Josep Maria Lafuente, que va dirigir durant quatre dècades el càmping El Delfín Verde de Torroella de Montgrí i va participar activament en associacions del sector.

Càmping de l’any

El premi Girocamping ha recaigut en Servicios Turísticos Heinze Latzke, proveïdora habitual dels establiments gironins, i qui ha rebut el reconeixement com a Càmping de l’Any, escollit directament pels clients, ha sigut l’Àmfora de Sant Pere Pescador.

Durant la vetllada també s'han lliurat quatre reconeixements especials: a la guia ACSI pels seus 60 anys, a la periodista de TV3 Mariona Comellas, a l’Editorial Gavarres pel dossier Càmpings i campistes i als periodistes Àngel Belmonte i Carsten Heinke pel reportatge sobre la Costa Brava publicat a la revista Caravaning.

