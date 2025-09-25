Els sector del càmping a Girona premia els seus referents a Gualta
Els guardons distingeixen figures històriques
La família Mestres Brugada, el director Josep Maria Lafuente, l’empresa Servicios Turísticos Heinze Latzke i el càmping l’Àmfora de Sant Pere Pescador han sigut els grans protagonistes de la Nit dels Càmpings Gironins, celebrada a l’Empordà Golf de Gualta. L’acte, presidit pel conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha reunit més d’un centenar de convidats i ha servit per reconèixer trajectòries, empreses i professionals que han deixat empremta en el sector.
El premi Jaume Genover i Roig a la trajectòria empresarial ha distingit la família Mestres Brugada, propietària dels càmpings Interpals Eco Resort i Valldaro, per més de mig segle d’innovació i aposta per la sostenibilitat. Actualment, Marina, Glòria i Núria Mestres continuen el projecte fundat pel seu pare, Ramon Mestres. Tanmateix, el guardó Josep Suñé a la trajectòria professional, que enguany celebra la seva segona edició, s'ha concedit a títol pòstum a Josep Maria Lafuente, que va dirigir durant quatre dècades el càmping El Delfín Verde de Torroella de Montgrí i va participar activament en associacions del sector.
Càmping de l’any
El premi Girocamping ha recaigut en Servicios Turísticos Heinze Latzke, proveïdora habitual dels establiments gironins, i qui ha rebut el reconeixement com a Càmping de l’Any, escollit directament pels clients, ha sigut l’Àmfora de Sant Pere Pescador.
Durant la vetllada també s'han lliurat quatre reconeixements especials: a la guia ACSI pels seus 60 anys, a la periodista de TV3 Mariona Comellas, a l’Editorial Gavarres pel dossier Càmpings i campistes i als periodistes Àngel Belmonte i Carsten Heinke pel reportatge sobre la Costa Brava publicat a la revista Caravaning.
