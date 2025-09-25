Joan Vila, de LC Paper de Besalú, reconegut amb el Premi Referent E-TECH 2025
És un dels deu guardons de la 19a edició dels Premis E-TECH de noves tecnologies
Joan Vila, CEO de la companyia LC Paper de Besalú entre el 1981 i el 2023 i col·laborador de Diari de Girona, ha estat reconegut amb el el Premi Referent E-TECH 2025 que entrega la patronal tecnològica gironina Aenteg. És un dels deu guardons dels Premis E-TECH de noves tecnologies; els altres tenen la convocatòria oberta fins dimarts vinent, 30 de setembre. El guardó a Vila s'ha fet públic aquest matí a la Diputació de Girona, on s'ha de la dinovena edició dels Premis E-TECH, que reconeixen anualment les empreses, institucions, entitats i persones de les comarques gironines que, amb la seva tasca, contribueixen a la difusió i el desenvolupament de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, les TIC.
En els quaranta-dos anys que Vila va estar a l’empresa, va aconseguir augmentar la producció total d’aquesta companyia en un 1.700 % (de 3.000 tones l’any a 48.000), amb una sensibilitat pel medi ambient que el va dur a convertir-se en un pioner en l’adopció de tecnologies netes, amb el resultat de poder assolir uns nivells d’estalvi d’energia i d’aigua mai vistos en el segment industrial de la papereria.
El consum d’aigua, de 2,5 m3/t, i l’elèctric, de 2.100 kWh/t, van dur LC Paper a obtenir el Pulp and Paper International Award l’any 2011 pels seus esforços en l’estalvi energètic.
Sota el guiatge de Joan Vila, LC Paper no només ha innovat en matèria de respecte al medi ambient, sinó també en el producte que ofereix. La tecnologia de fabricació OnePly, desenvolupada per la mateixa empresa, consisteix en un paper d’una sola capa que aconsegueix nivells de qualitat comparables al TAD i al NTT, però amb menys fibres i amb un procés de fabricació que empra menys energia i aigua.
Joan Vila es va formar com a enginyer industrial amb especialització en ciència i enginyeria del paper a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) l’any 1977 i, entre aquest any i el 1978, va passar per l’École Française de Papeterie, on es va diplomar en ciència i enginyeria en papereria.
Des del 2004, a més, ha desenvolupat la seva faceta de comunicador amb el seu propi blog i amb una col·laboració setmanal al Diari de Girona. Vila, que ha assistit avui a la presentació, ha agraït la distinció que se li ha concedit «per la seva trajectòria professional, la seva ferma i decidida aposta per les tecnologies netes, i la seva visió de la innovació com el factor diferencial per aconseguir aquests objectius».
El diputat de Noves Tecnologies, Joan Plana, ha destacat: «A la Diputació, treballem de forma transversal en l’adaptació de les noves tecnologies perquè seguir-ne el ritme és complex. I és important fer-ho en diferents àmbits: l’administratiu, donant suport als ajuntaments gironins, sobretot els més petits; el social, per ajudar a fer pedagogia a la societat i també com a repte nacional, per contribuir a garantir l’aportació del nostre país en els grans debats i els grans espais cap a on avança el món».
«En tots aquests anys de recorregut, els Premis E-TECH han lliurat 139 guardons i s’hi han presentat 324 projectes en total. Són xifres que posen de manifest la consolidació i la importància d’aquests guardons, que, en el seu moment, van ser absolutament pioners a la demarcació», ha destacat el president de l’AENTEG, Albert Alemany.
Convocatòria oberta fins al 30 de setembre
El Premi Referent E-TECH és l’única categoria dels Premis E-TECH que atorga directament la junta directiva de l’AENTEG, i s’entrega cada any a una persona que hagi destacat per la seva activitat en el sector de les noves tecnologies, en qualsevol dels seus àmbits, i per l’impacte que hagi provocat en la societat gironina.
Pel que fa a les altres nou categories, les candidatures es poden presentar fins dimarts vinent, 30 de setembre, a mitjanit. Són les següents:
- Premi E-TECH a la reducció de l’empremta de carboni
- Premi E-TECH a la transformació digital
- Premi E-TECH a la millor iniciativa en l’Administració local
- Premi E-TECH a la millor gestió en llengua i comunicació en les TIC
- Premi E-TECH a la millor campanya de màrqueting digital
- Premi E-TECH internacional
- Premi E-TECH a la trajectòria de l’empresa TIC
- Premi E-TECH al projecte tecnològic emergent
- Premi E-TECH al millor CIO
El requisit indispensable per prendre-hi part és que els aspirants, en funció de la categoria, tinguin seu a la demarcació o bé hi treballin. En el cas del Premi al projecte tecnològic emergent, s’hi poden inscriure fins i tot projectes d’empreses que encara no estiguin constituïdes.
En el Premi a la millor gestió en llengua i comunicació en les TIC, la decisió correspon a la Secretaria de Política Lingüística dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a Girona, d’acord amb una sèrie de criteris tècnics sobre l’ús del català i el multilingüisme, i també per l’impacte social del projecte. En la resta de categories, la decisió la pren un jurat especialitzat.
Els guanyadors i els finalistes es donaran a conèixer en la gala de lliuraments dels guardons, que tindrà lloc el dilluns 17 de novembre a l’Auditori Josep Irla de Girona a partir de les cinc de la tarda.
- Un jove apareix sense vida en un bosc de Lloret: es podria tractar d'un desaparegut
- Un gironí intenta batre un Rècord Guinness amb la trobada de Marcs 'més gran de la història
- Carta de Salellas als veïns de Tomàs Mieres: 'Molts us heu adreçat per preguntar al voltant de la inseguretat...
- L'olotina més longeva del món tenia una edat biològica inferior a la real segons un estudi
- La ruta de la Catalunya Nord que és un somni pels amants del senderisme
- Alba Flores, actriu: «No vaig demanar que em diguessin Flores; mai vaig tenir cap altra opció»
- El guanyador de l'Olla de Núria que aspira a ser metge
- Empresaris catalans i valencians pressionen el govern espanyol perquè eviti més retards en el corredor mediterrani