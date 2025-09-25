Noel reforça el seu compromís sostenible amb els proveïdors
La sisena edició de “Responsables” reuneix 19 empreses per compartir reptes i bones pràctiques en sostenibilitat
Sant Joan les Fonts ha acollit aquest dimecres una nova edició de Responsables, la trobada anual impulsada per Noel per consolidar la sostenibilitat com a eix estratègic de la seva cadena de valor. L’acte ha comptat amb la participació de 19 empreses proveïdores i ha servit per fer balanç de l’estratègia 2023-2025, presentar noves iniciatives ambientals i reconèixer les millors pràctiques amb els Premis Compromís Sostenible.
Durant la jornada, s’han abordat qüestions clau com l’avaluació ambiental dels proveïdors, els nous requeriments de sostenibilitat que Noel aplicarà en les relacions comercials, i el paper de les certificacions com a motor de canvi. “Responsables és un espai que ens permet avançar junts amb els nostres socis estratègics. Els proveïdors tenen un paper clau en el nostre camí cap a la sostenibilitat i, per això, és imprescindible caminar plegats, compartint eines i coneixement per afrontar amb garanties els desafiaments que ens marca el futur”, ha afirmat Jordi Port, director corporatiu de Comunicació i Sostenibilitat.
La sessió ha inclòs una taula rodona orientada a detallar com Noel establirà a partir d'ara la relació amb els seus proveïdors en matèria de sostenibilitat. Carles Esquena, director de Compres Materials i Generals, hi ha presentat un mapa de proveïdors i els requeriments que se'ls demanaran perquè tots contribueixin a una cadena de valor més sostenible. Per la seva banda, Francesc Pou, responsable de Medi Ambient ha exposat les novetats sostenibles aplicades a l’avaluació ambiental de proveïdors. Finalment, Nil Lázaro, tècnic de Comunicació, ha explicat les accions de comunicació dirigides a proveïdors i clients que s’aplicaran properament.
Noel també ha detallat el paper de les certificacions com a element clau per impulsar la sostenibilitat, repassant la situació actual dels proveïdors i els reptes de futur en matèria d’acreditacions i estàndards internacionals.
Un dels moments més destacats ha estat el lliurament dels Premis Compromís Sostenible 2025, que han reconegut Pinsos Yak, Grup Viñas i Proveedora Hispano Holandesa per la seva tasca en la implementació de pràctiques ambientals exemplars.
La jornada ha finalitzat amb una visita a la depuradora del polígon industrial i als aiguamolls de Begudà, on els assistents han pogut conèixer de primera mà els projectes de gestió de l’aigua i preservació de l’entorn que impulsa Noel.
