JORNADA ECONÒMICA
Aena tanca la porta a compartir la gestió dels aeroports regionals
Maurici Lucena afirma que el marc normatiu no ho permet després que TCI, segon accionista del gestor aeroportuari alertés que la pressió dels governs autonòmics per cogestionar les infraestrures amenaçava les seves ineversions
El president d'Aena, convençut que l'aeroport de Girona seguirà creixent en vols i passatgers en els propers anys i que l'ampliació del Prat ajudarà a la creació d'un hub
Maurici Lucena, president i conseller delegat d'Aena, ha explicat que l'actual marc normatiu espanyol impedeix que els governs autonòmics entrin en la gestió dels aeroports regionals espanyols. Ho feia després que TCI, segon accionista del gestor aeroportuari, advertís que si la pressió de diferents governs autonòmics prospera les seves inversions estaran en risc.
En el marc de les Jornades Empresarials de S'Agaró en un diàleg amb Martí Saballs, director d’informació Econòmica de Prensa Ibérica, Lucena ha volgut llançar un "missatge de tranquil·litat als accionistes, treballadors i clients de la companyia", assegurant que no hi hauria canvis en el model actual.
En el mateix acte, el president d'Aena s'ha mostrat optimista sobre el futur de l'aeroport de Girona. Segons la seva opinió, a banda del creixement orgànic que té l'aeròdrom de Vilobí d'Onyar, fins que no es completi l'ampliació de l'aeroport del Prat, part del creixement previst a Barcelona es desplaçarà a Girona, que "creixerà molt".
Respecte a l'aeroport del Prat, Lucena va celebrar que l'actual govern de la Generalitat hagi desencallat la seva ampliació. "Si tot va bé, estarà acabada l'any 2033", lamentant que "s'han perdut quatre o cinc anys, perquè la primera proposta d'Aena és de 2019".
El president d'Aena considera que amb l'ampliació, Barcelona podrà rebre molts més vols de llarg radi, que es complementaran amb l'oferta actual, donant-se les condicions "necessàries, però no suficients", per a què es desenvolupi hub a Barcelona. Això, va explicar, dependrà del que dicti el mercat.
En el marc del conflicte amb Ryanair per les taxes aeroportuàries, Lucena ha criticat l'aerolínia irlandesna per la seva "lamentable política de comunicació farcida de mentides i mitges veritats". "És una empresa excel·lent a nivell operatiu, però sorprèn per la gran quantitat de tonteries que diu habitualment".
El president d'Aena va tancar la seva intervenció explicant la preocupació d'Aena i altres gestors aeroportuaris per la ciberseguretat, en la que inverteixen cada vegada més.
Les Jornades Empresarials s’Agaró 2025 celebren la seva tercera edició sota l’organització de Diari de Girona, Actius, El Periódico i Prensa Ibérica. L'Hostal de la Gavina ha estat el punt de trobada del món econòmic i empresarial català, on s'han debutat les inquietuds dels empresaris i s'han parlat del moment actual de l'economia i de les perspectives de futur. La jornada està patrocinada per Quantica, Endesa, Accés Ràpid (Manusa), Neorg, Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, Easiploy, Cajamar i la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de Codorniu.
