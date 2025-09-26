Agilitat en la presa de decisions, resiliència i objectius a llarg termini, "claus per vendre més i millor".
Sílvia Otero, directora executiva corporativa de Transgourmet Ibérica, i Sergio Vives, president de Simon Holding expliquen algunes estratègies de companyies centenàries
Com vendre més i millor? És la pregunta a la que han donat resposta Sílvia Otero, directora executiva corporativa de Transgourmet Ibérica, i Sergio Vives, president de Simon Holding, dues empreses centenàries nascudes a Figueres i Olot, que s'han convertit en referents del seu sector.
Transgourmet, fundada per la família Miquel, és actualment propietat del grup suís Coop. Compta amb una cadena de cash&carry, supermercats i ha fet una important aposta per la distribució d'aliments i begudes a canals de distribució minoristes, bars i restaurants. Otero ha explicat que en els últims anys van decidir renunciar a una part del negoci majorista, que aportava volum de vendes però poc benefici.
Simon, líder en la fabricació de petit material elèctric i referent en disseny, és un grup industrial nascut a Olot que avui està format per més de 22 empreses i amb presència en més de 90 països. El seu president, Sergio Vives, va explicar que "quan hi ha decisions complicades, s'han de compartir amb l'equip". "Avui, ens està afectant la crisi immobiliària xinesa (un dels nostres principals mercats), i ens hem hagut de dimensionar a aquesta nova realitat", ha explicat.
Vives també ha comentat el procés d'internacionalització de la companyia, començant per l'exportació i acabant amb la construcció de fàbriques a tres continents, amb la voluntat "d'acompanyar i oferir solucions als nostres clients".
Els dos directius han posat en valor la voluntat de seguir arrelats als territoris on van néixer (Figueres i Olot), tot i la dificultat que això suposa, sovint, per atreure talent.
Les Jornades Empresarials s’Agaró 2025 celebren la seva tercera edició sota l’organització de Diari de Girona, Actius, El Periódico i Prensa Ibérica. L'Hostal de la Gavina ha estat el punt de trobada del món econòmic i empresarial català, on s'han debutat les inquietuds dels empresaris i s'han parlat del moment actual de l'economia i de les perspectives de futur. La jornada està patrocinada per Quantica, Endesa, Accés Ràpid (Manusa), Neorg, Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, Easiploy, Cajamar i la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de Codorniu.
