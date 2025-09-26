FC Barcelona
Faus (exvicepresident del FCB) alerta de la “manca de transparència i el greu problema econòmic” al Barça
L’expresident del Cercle d’Economia i exvicepresident del club adverteix que l’entitat travessa un moment crític en el pla institucional i financer, malgrat el bon rendiment esportiu.
Faus, actual president de Meridia Capital, ha intervingut durant les Jornades Empresarials de S’Agaró 2025, a l’Hostal La Gavina, organitzades pel Diari de Girona, El Periódico, Activos i Prensa Ibérica.
Sabina Feijóo Macedo
Per a Javier Faus, president de Meridia Capital i exvicepresident del FC Barcelona, la situació del club blaugrana és crítica. Ho és, d’una banda, perquè s’enfronta a un greu problema de transparència. De l’altra, perquè no hi ha una bona gestió financera. Així, si “el Barça és un triangle equilàter amb tres costats: l’esportiu, l’institucional i l’econòmic. Ara mateix, només en funciona un: l’esportiu”, va afirmar durant la seva intervenció a les jornades empresarials de S’Agaró organitzades pel Diari de Girona, El PeriódicoActivos i Prensa Ibérica.
Segons Faus, el rendiment al camp “va molt bé” i manté viu l’ànim dels socis i aficionats, però l’altra cara és preocupant. “Institucionalment crec que el club no va bé. Falta transparència. El soci no es té en compte i no se li explica què està passant. Encara no sabem què són exactament les palanques, ni què passa amb les llotges. Se’ns parla d’inversors d’Andorra o de Geòrgia, però sense claredat. No es convoca una assemblea presencial des de fa cinc anys, i això no és acceptable en un club que pertany als seus socis”, va denunciar.
“La demonització dels fons d’inversió no resoldrà la crisi habitacional”
A la crisi que, segons l’empresari, travessa el club barceloní, el president de Meridia Capital hi va afegir una reflexió sobre l’actual crisi de l’habitatge. La causa principal seria la paràlisi que viu el sector de la construcció des de la crisi del 2008. “No hi ha prou sòl, ni prou mà d’obra per cobrir la demanda actual. Hem de reinventar la indústria cap a models més automatitzats, perquè les solucions fàcils no existeixen”. Va afegir que la demonització dels fons d’inversió no resoldrà la crisi habitacional: “Si demà desapareguessin tots els fons, el problema seguiria igual”.
Faus va ampliar la reflexió cap a la productivitat a Catalunya, assenyalant que el creixement econòmic es recolza massa en incorporar més treballadors en sectors de baix valor afegit: “Això implica consumir més territori i més recursos. El gran repte és redistribuir la productivitat, perquè el segle XXI no va de repartir el que produeixen uns quants, sinó de generar prosperitat i repartir-la entre tots els territoris”.
Aquests frens a la productivitat passen per un excés de burocràcia i per la cultura de l’immobilisme al país: “Catalunya és on trobem més dificultats per transformar. Vivim en un país excessivament burocratitzat i amb una cultura reticent al canvi. Regulació sempre n’hi ha d’haver, però ha de ser àgil. El contrari paralitza el país”.
De cara al futur, Faus va defensar la necessitat que Catalunya aposti per un turisme de més valor afegit i va assenyalar l’Àsia i els Estats Units com a mercats estratègics: “Menys és més. No necessitem més volum, sinó atraure visitants que aportin productivitat i qualitat. Catalunya s’hauria de centrar en l’Àsia, que és a més on tenim avantatge respecte a Barajas, més orientat a Llatinoamèrica”.
