Inici de curs amb vistes al mar
Destacats empresaris i directius participen en una jornada i comparteixen experiències i coneixement en un entorn privilegiat
La tercera edició de les Jornades Empresarials de S’Agaró ha confirmat la consolidació d’aquest esdeveniment com un punt de trobada imprescindible per al món econòmic de les comarques gironines i de Catalunya. Celebrada a l’emblemàtic Hostal de la Gavina, la jornada ha esdevingut un veritable inici de curs empresarial, amb una assistència destacada d’empresaris, directius, emprenedors i representants institucionals.
El públic assistent ha reflectit la diversitat i la força del teixit empresarial del territori. Entre els assistents, hi havia figures destacades d’empreses catalanes com Jorge Miarnau, president de Comsa Corporación; Ernest Quingles Blasi, cofundador d’Axia Partners; Juanjo Planes, president de Konsac; Josep Lluís Santfeliu, soci director d’Asabys Partners; o Jordi Nadal, editor i fundador de Plataforma Editorial. No han faltat a la cita representants de l’empresa gironina, com David Martí, vicepresident de la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona; Eduard Torrent, director general de la Cambra de Comerç de Girona; diversos membres de la família Agustí, de la cadena OCINE; Jordi Vilagran, de la Xarxa BAGI (Business Angels Girona); Rosarua Jiménez Xiberta, del Col·legi d’Economistes; Gerard Lechuga, director tècnic del Patronat de la Politècnica de la UdG; Vicent Pallarès, director de l’aeroport de Girona; o Joaquim de Toca Andreu, directiu de MUJI. Representants de companyies alimentàries com Noel o Nouing Alimentació tampoc s’han perdut la cita.
També hi ha hagut una nodrida representació d’entitats financeres, com Cajamar, CaixaBank o Banc Sabadell, i del món jurídic, amb advocats com Luis Moreno (Prat Sàbat), Francesc Rebled, Jordi Bellvehí o Àlex Sáez. Aquest últim, exdiputat al Congrés, es va trobar a S’Agaró amb Jordi Xuclà, un altre antic representant gironí a les Corts. No han faltat a la cita representants de diversos ajuntaments, com Maurici Jiménez, alcalde de Castell-Platja d’Aro, o Salvador Calabuig, regidor de Sant Feliu de Guíxols.
Després d’una jornada intensa de ponències i taules rodones, els 150 assistents a la trobada han pogut compartir impressions i experiències en un aperitiu a peu dret, servit a la terrassa de l’Hostal de la Gavina. El dia esplèndid, amb un sol radiant, ha permès gaudir de les vistes privilegiades a les platges de S’Agaró i Sant Pol, convertint el final de la jornada en un espai de networking relaxat i inspirador.
Molts d’ells van compartir experiències amb alguns dels ponents, i també amb la nodrida representació de directius de Prensa Ibérica, organitzadora de la jornada, encapçalats per Aitor Moll, conseller delegat del grup. També hi havia Sergi Guillot, director general; Fèlix Noguera, director general de Prensa Ibérica a Catalunya i Balears; Albert Sáez, director d’El Periódico i director de continguts de Prensa Ibérica; Martí Saballs, director d’Informació Econòmica; Josep Callol i Maneu Fernández, director i gerent del Diari de Girona; Marc Verdaguer i Carles Ayats, director i gerent de L’Empordà; Josep Lluís Micó i Sandra Espinal, director i gerent de Regió7; Mercedes Otálora, directora comercial de Catalunya i Balears; o Fran Guixà, director de Desenvolupament Corporatiu de Prensa Ibérica.
Amb aquesta tercera edició, les Jornades Empresarials de S’Agaró es consoliden com un espai de referència per al debat econòmic i empresarial, on les idees, les relacions i les perspectives de futur prenen forma en un entorn privilegiat.
- Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència
- Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges
- L'olotina més longeva del món tenia una edat biològica inferior a la real segons un estudi
- Dispositiu policial al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona per tallar llum i aigua
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- Primeres queixes pel nou carril bici del passeig d'Olot de Girona
- Girona surt al carrer per demanar una ciutat més 'neta, verda i digna': 'Alcalde i regidors, als contenidors
- Els millors plans del cap de setmana per fer a les comarques gironines