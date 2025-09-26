III JORNADES EMPRESARIALS DE S’AGARÓ 2025
Nuria Mas (IESE) alerta que només un 11% de les 383 recomanacions de l’informe Draghi sobre competitivitat s’han posat en marxa
Sabina Feijóo Macedo
La professora d’Economia a IESE i exconsellera del Banc d’Espanya, Núria Mas, ha advertit de la lenta aplicació de les propostes contingudes en l’informe sobre competitivitat elaborat per l’exprimer ministre italià Mario Draghi per a la Comissió Europea. «De les 383 recomanacions, només s’ha avançat en un 11%», va assenyalar Mas durant la seva intervenció en les Jornades Empresarials de S’Agaró, moderada perGemma Martínez, directora adjunta d’EL PERIÓDICO.
Mas va defensar que el document impulsat per Brussel·les és «un dels millors plans fets fins ara». Ho és perquè no només diagnostica els problemes d’Europa, sinó que també ofereix receptes clares. No obstant això, va lamentar que el grau d’execució sigui encara molt reduït, amb avenços en transport i energia, però amb retards significatius en àrees clau com la defensa o la sanitat.
Els aranzels de Trump i l’envelliment de la Xina protagonitzaran el futur econòmic
L’economista va repassar, a més, els grans reptes globals que marcaran el futur econòmic. En la seva anàlisi va destacar la desacceleració dels Estats Units, les tensions derivades de les polítiques migratòries i aranzelàries impulsades per Donald Trump, així com l’envelliment de la població i la crisi immobiliària a la Xina. Davant d’això, va apuntar al potencial de l’Índia com a nova potència emergent, gràcies al seu procés d’industrialització i a una població jove en expansió.
¿I quin és el paper d’Europa en aquest nou cicle econòmic? ¿Que pot fer la Unió per impulsar la seva competitivitat? En primer lloc, Mas va recalcar la necessitat de «fer la vida més fàcil a les pimes» perquè puguin navegar un marc regulatori complex i competir a escala global. Una de les propostes més innovadores, va assenyalar, seria la creació d’un Estat 28, un espai fictici amb regles comunes que permeti a les empreses operar sota un marc normatiu unificat a tota la Unió Europea.
La UE destina el 2% del PIB a R+D: «Estem molt per sota de l’esforç realitzat pels EUA»
La professora va insistir també que la regió ha d’apostar decididament per la inversió en innovació, ja que actualment la UE destina entorn del 2% del PIB a R+D, molt per sota de l’esforç realitzat als Estats Units. Així mateix, va remarcar que Europanecessita atraure i retenir talent, finançant béns públics paneuropeus com les interconnexions energètiques, la investigació biomèdica o les polítiques de defensa comunes.
Quant a Espanya, Mas va valorar que l’economia creix actualment a un ritme superior al de la mitjana europea, tot i que va alertar que aquest dinamisme no es tradueix en un PIB més gran per càpita. «El repte és aconseguir que el benestar es reparteixi de manera sostenible, i per a això necessitem més participació laboral i apostar per sectors d’alt valor afegit», va sostenir.
En aquest sentit, un dels reptes més grans per al mercat laboral continua sent el gran desafiament estructural, amb una taxa d’atur juvenil molt elevada i un baix nivell de participació laboral. Segons va advertir, el país necessita incrementar l’ocupació en les franges d’edat actives i fomentar polítiques que redueixin la temporalitat i la bretxa de productivitat respecte a altres socis europeus.
El diagnòstic de Mas arriba en un moment en què la competitivitat europea se situa en el centre del debat comunitari. La Comissió Europea ha demanat accelerar l’aplicació de les mesures plantejades per Draghi per evitar un distanciament més gran respecte als Estats Units i la Xina en àmbits estratègics com la digitalització, l’energia o la indústria farmacèutica. Així, la professora de l’IESE va insistir que el continent disposa de talent, hubs tecnològics i capacitat industrial, però necessita un marc polític estable i coordinat que permeti aprofitar el seu potencial.
Sobre les Jornades Empresarials de S’Agaró 2025
Les Jornades Empresarials de S’Agaró 2025, que aquest dijous celebren la seva tercera edició a l’Hostal La Gavina, s’han consolidat com un punt de trobada clau del teixit econòmic i empresarial català. Organitzades per Diari de Girona, El Periódico, Actius i Prensa Ibérica, les sessions busquen posar sobre la taula els principals reptes i oportunitats de l’economia catalana, amb la participació de veus destacades del món empresarial, acadèmic i polític. La trobada compta amb el patrocini de Quantica, Endesa, Accés Ràpid (Manusa), Neorg, l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, Easiploy, Cajamar i la Generalitat de Catalunya, i la col·laboració de Codorníu.
- Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència
- Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges
- L'olotina més longeva del món tenia una edat biològica inferior a la real segons un estudi
- Dispositiu policial al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona per tallar llum i aigua
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- Primeres queixes pel nou carril bici del passeig d'Olot de Girona
- Girona surt al carrer per demanar una ciutat més 'neta, verda i digna': 'Alcalde i regidors, als contenidors
- Trobat amb vida el boletaire de 77 anys desaparegut a Gombrèn