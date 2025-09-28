MERCATS FINANCERS
Els experts pronostiquen un bon any per als inversors tot i la incertesa geopolítica
La jornada «Decisions que creen valor. Invertir en un nou entorn econòmic», organitzada pel BBVA i Diari de Girona analitza la situació econòmica
Experts reunits pel BBVA i Diari de Girona a la jornada «Decissions que creen valor. Invertir en un nou entorn econòmic» tenen clar que l’any serà positiu per als inversors malgrat la incertesa geopolítica actual generada pels vaivens aranzelaris de l’administració Trump , que de moment no estan afectant el creixement d’Espanya i Catalunya. Les oportunitats d’inversió i la importància d’un assessorament professional van complementar una anàlisi que va reunir inversors i clients aquesta setmana a Girona.
El fòrum començava amb la benvinguda de Josep Callol, director de Diari de Girona, que posava en valor la necessitat d’estar ben informats per a prendre decisions de cara al futur. A continuació, David Meavilla, Director de zona de BBVA a Girona, destacava que el panell d’experts de la jornada era «de primer nivell» i apuntava que «la banca privada és una àrea estratègica pel banc, oferint solucions adequades a cada un dels perfils dels nostres clients».
Abans de passar al debat dels experts, es va sondejar les desenes d’assistents a l’acte a través de diverses preguntes relatives a les perspectives per a aquest 2025; marcades per la incertesa per a la majoria; a la marxa dels mercats financers, que van comptar amb la renda variable i els valors refugi com a opcions més votades pel públic; i l’última, sobre l’evolució de les borses europea i nord-americana els propers mesos, amb una resposta cap als mercats americans.
En base a aquestes preguntes, la conductora de la trobada i moderadora, la periodista de Diari de Girona Meritxell Comas, iniciava la taula rodona amb Roberto Hernanz , responsable de Mercats de Banca Privada de BBVA a Espanya; Pep Ruiz , economista principal de BBVA Research i Daniel Gómez, director de Banca Privada de BBVA a Catalunya.
Hernanz es mostrava moderadament optimista en les previsions per a un any en el qual Espanya és la «locomotora d’Europa», però on s’ha vist un «cert refredament suau» d’economies importants, però en el que «s’ha esquivat la recessió».
«Les decisions del govern de Trump, i la manera com es prenen, fan que hi hagi un nivell d’incertesa molt alt»
Centrant la mirada més a Espanya i Catalunya, Pep Ruiz va apuntar que «se surten de la gràfica», per comparació amb la majoria d’economies europees, que estan en una fase d’estancament. Segons la seva previsió, Catalunya creixerà a l’entorn d’un 2,6% aquest any i un 1,6% l’any vinent, però no descarta una revisió a l’alça. «Hi ha dades molt positives de creació de llocs de treball, amb salaris que creixen per sobre de la inflació, fet que motiva una recuperació del poder adquisitiu de les famílies», va explicar. L’expansió relativament forta del turisme, la immigració, millores en competitivitat i el comportament de la despesa pública són algunes de les palanques que expliquen el dinamisme de l’economia catalana.
L’economista principal de BBVA Research també va recordar que els problemes que arrossegàvem de recursos energètics i agraris, que comportaven una elevada inflació, han anat desapareixent. I si no s’albiren increments del preu del petroli o del gas, no s’ha de témer per un rebot inflacionari..
De la seva banda, Daniel Gómez, director de Banca Privada de BBVA a Catalunya, va desglossar les xifres d’aquesta àrea. BBVA compta amb més de 166.000 clients de banca privada i patrimonis a Espanya, 37.000 dels quals a Catalunya. L’objectiu, va avançar el directiu, és arribar als 200.000 en el conjunt d’Espanya l’any 2028. Actualment, BBVA Banca Privada comptava amb prop de 22.000 milions d’euros sota gestió a Catalunya i més de 150.000 en el conjunt d’Espanya.
En l’escenari actual d’incertesa, marcada sobretot per la imprevisibilitat de les decisions del president dels EUA, Donald Trump, la diversificació resulta clau per a qualsevol inversió, van apuntar els experts.
«BBVA compta amb més de 166.000 clients de banca privada i patrimonis a Espanya, 37.000 dels quals a Catalunya
Segons Ruiz, les decisions de l’administració Trump «sovint agafen Europa amb el peu canviat, perquè no sempre té clar com reaccionar a les decisions que prenen des dels EUA». No obstant això, va considerar que «la discussió sobre els aranzels ha acabat amb una pujada moderada, que no ha afectat massa l’economia».
Davant aquest escenari, els experts van insistir en la necessitat de comptar amb un bon assessorament i de combinar inversions en renda variable, fixa i valors refugi per donar estabilitat.
Gómez va posar en valor la figura del banquer i en l’acompanyament de l’àrea de Banca Privada de BBVA amb els seus clients, que es basa en tres pilars: l’equip, la tecnologia i la proposta de valor, ja sigui a través de productes propis o d’altres companyies. BBVA compta amb més de 700 banquers, 155 dels quals a Catalunya, que segons Gómez «tenen una elevada preparació» per «informar i donar un assessorament de primer nivell» als seus clients.
En el tram final de l’acte, un expert de la gestora BlackRock a Iberia, va posar de relleu el paper creixent de la tecnologia i la intel·ligència artificial en la presa de decisions financeres, tot i que va assegurar que el paper humà és imprescindible. Segons va explicar, cada vegada hi ha més informació i dades disponibles, que són complementàries i alternatives, que ajuden a anticipar els resultats d’una companyia. Entre aquestes va citar, les dades geolocalitzades, les imatges via satèl·lit, o les converses en xarxes socials.
«La banca privada és una àrea estratègica. Oferim solucions adequades per a cadascun dels perfils dels nostres clients»
Des de BlackRock -la primera gestora del món que ha superat els 12 bilions de dòlars sota gestió-, apliquen un model d’inversió sistèmica basat en el binomi home-màquina. Té en compte les dades, que passen pel sedàs de la tecnologia i les eines d’aprenentatge automàtic, i finalment per un equip humà experimentat, que aplica el seu coneixement i el pensament crític per a prendre la decisió final d’inversió.
Claus del bescanvi per als accionistes del Banc Sabadell en l’oferta de BBVA
En el marc de la jornada, Daniel Gómez, director de Banca Privada de BBVA a Catalunya, va destacar que l’operació entre BBVA i Banc Sabadell representa una «gran oportunitat» per als accionistes de l’entitat catalana.
Gómez va subratllar tres punts clau que, segons ell, fan especialment atractiva la proposta: l’increment en el preu de l’oferta, la millora fiscal per als accionistes residents a Espanya i el potencial de benefici després de la fusió entre les dues entitats.
«La situació actual ens mostra un escenari d’optimisme prudent però no exempt de riscos»
«Amb la pujada del 10% en l’oferta, poden bescanviar 4,8376 de les seves accions per una acció nova de BBVA. Això significa valorar l’acció del Sabadell a un preu en nivells màxims dels darrers deu anys», va explicar. Gómez també va destacar que els accionistes residents a Espanya no hauran de tributar per les plusvàlues generades pel bescanvi, si el percentatge d’acceptació supera el 50% dels drets de vot. Això és així perquè la nova oferta és íntegrament en accions. Gómez també va posar l’accent en el potencial de valor afegit que es generarà amb la integració de les dues entitats.
D’una banda, com a resultat de l’oferta i assumint un escenari del 100% d’acceptació, els accionistes del Banc Sabadell assolirien aproximadament una participació del 15,3% a BBVA. «Amb això, estimem que, després de la fusió, podran obtenir un benefici per acció aproximadament un 41% superior al que aconseguirien si el Sabadell continués en solitari».
Un altre dels factors que va destacar el director de Banca Privada és que «l’acció de BBVA presenta una volatilitat molt menor que la del Sabadell, és a dir, l’acció de BBVA és un actiu molt més estable, que fluctua menys». A més, va subratllar que un altre dels atractius de BBVA per als accionistes del Banc Sabadell és la seva presència en més de 25 països. «Aquesta presència global ajuda a diversificar els riscos i obre la porta a majors oportunitats de rendibilitat. A més, la unió amb el Banc Sabadell donarà lloc a un banc més fort i preparat per afrontar les creixents inversions que avui exigeix el sector financer».
Per això, va animar els accionistes a acudir al bescanvi perquè és «una oportunitat única». També va convidar aquells que encara tinguin dubtes a unir-se a les trobades digitals que l’entitat organitza cada divendres. Per assistir-hi, només cal registrar-se al web corporatiu de BBVA (www.bbva.com) o trucar al 800 080 032.
- Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència
- Compte: Aquests són els tres errors més comuns quan es fa un testament
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses gironines
- Els millors plans del cap de setmana per fer a les comarques gironines
- Exoneren un gironí d'un deute de més de 333.000 euros per dificultats econòmiques i enganys d'un assessor
- Almenys dos detinguts a Santa Eugènia gràcies a les càmeres de vigilància de la nova comissaria
- Un militant impugna els resultats de les primàries d'ERC a Girona
- Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges