Energia cooperativa: una planta solar feta gràcies al finançament de 5.700 persones
La gironina Som Energia posa en marxa un projecte cooperatiu que genera una producció elèctrica equivalent al consum aproximat de 1.880 habitatges
La gironina Som Energia ha liderat un projecte que, gràcies a les aportacions de 5.700 persones, ha posat en funcionament una planta fotovoltaica cooperativa que genera una producció elèctrica equivalent al consum aproximat de 1.880 habitatges. Amb un cost global de 2,14 milions d’euros, la planta està situada a Anglesola (Urgell), i ha tardat prop de dos anys a posar-se en funcionament per endarreriments en la tramitació del projecte i en la connexió de la xarxa
Canvi de model
Aina Barceló, membre del Consell Rector de Som Energia, explica que «aquest model aposta per un finançament col·lectiu i per la propietat compartida de les instal·lacions, un tret distintiu de Som Energia, on les persones sòcies són, alhora, usuàries i propietàries».
La proposta també inclou criteris ambientals i de sostenibilitat, amb un enfocament distribuït que «prioritza la generació d’energia a prop d’on es consumeix». L’objectiu, afegeix és buscar «una major eficiència, reduir la dependència energètica i fomentar la coherència entre consum, producció i respecte pel territori, alineant-se amb valors de decreixement i proximitat».
De la seva banda, Carles Comalada, membre de l’Equip Tècnic de Nous Projectes de Generació de Som Energia, comenta que «la transició energètica no pot ser una tasca exclusivament institucional ni una oportunitat restringida al gran capital». En aquest sentit, reclama la confluència d’iniciatives públiques, privades i ciutadanes. «Els ajuntaments poden liderar projectes col·lectius, posar sòl públic a disposició i facilitar la creació de comunitats energètiques. El sector privat ha d’assumir responsabilitats, invertir en el territori i generar valor compartit. I la ciutadania, per la seva banda, ha de tenir l’espai i les eines per formar part d’aquest procés, com a productora, gestora o participant activa», apunta.
Som Energia compta actualment amb més de 86.000 persones, empreses i entitats sòcies, que sumen més de 119.000 contractes actius i una generació pròpia de 39,8 GWh anuals. Aquest volum consolida la cooperativa gironina com la més gran d’Europa en l’àmbit de l’energia verda en nombre de socis, segons expliquen.
Durant el 2024, l’entitat va comercialitzar més de 306.000 MWh i va facturar 69 milions d’euros. La xifra, inferior a la de l’exercici anterior, s’explica per dos factors principals: la reducció del preu de l’energia al mercat i un descens del 2,82% en el volum d’energia comprada, derivat d’una menor demanda, segons la cooperativa. Tot i això, va tancar l’any amb un excedent cooperatiu de 919.309 euros, una xifra similar a la de l’anterior exercici.
Des d’aquest estiu, la cooperativa, que té uns 130 treballadors, ja opera des de la seva nova seu en un local d’uns 1.800 metres quadrats del barri de la Devesa de Girona.
- Mor un lladre en saltar de la furgoneta en marxa i bolcar-li el vehicle a sobre a l'N-II a Maçanet de la Selva
- La psicologia respon: tens canes i no et tenyeixes?
- Polèmica pel cartell de la Festa Major de Banyoles: el Bisbat expressa el seu desacord
- Pere Arpa torna a la cuina a l'històric restaurant Can Gelada
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- Quant cobra un fuster el 2025? Aquest és el sou mitjà i la demanda del sector
- “Sempre ho havia volgut fer!”: la Cursa de la Dona torna a ser multitudinària
- Les plantacions de marihuana, un llast ocult per al medi ambient gironí