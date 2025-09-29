Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Federació d'Hostaleria de les comarques gironines critica la llei del tabac: "Només hi ha normatives per prohibir"

El president considera que el sector es troba en un moment "pròsper"

El president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les comarques gironines, Antonio Escudero, en la celebració del Dia Mundial del Turisme

El president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les comarques gironines, Antonio Escudero, en la celebració del Dia Mundial del Turisme / Aleix Freixas

El president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les comarques gironines, Antonio Escudero, ha criticat la futura llei del tabac que prepara el govern espanyol. "Només hi ha normatives per prohibir, prohibir i prohibir", afirmava Escudero. El president ha fet aquestes declaracions en la celebració del Dia Mundial del Turisme que s'ha celebrat aquest dilluns al castell de Biart. En l'acte, Escudero ha assegurat que el sector turístic gironí es troba en un moment "pròsper" perquè la majoria de les empreses són PIME i encara no hi ha grans cadenes que lideren l'hostaleria. "Són gent de tota la vida, que han patit i que saben que la temporada és curta", ha explicat Escudero.

