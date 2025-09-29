ANÀLISI ECONÒMIC
La indústria, el sector amb més productivitat i millors salaris a Girona
La facturació mitjana de les pimes gironines creix un 6,3% anual i el seu endeutament se situa com el més baix de Catalunya
Oriol Puig / Gabriel Ubieto
La indústria és el sector que, proporcionalment, aporta més valor afegit a l’economia gironina. És el que té una productivitat del treball més alta, el sector amb millors salaris i un dels que obté més rendibilitat. Així es contempla en l’Anuari de la Pime Catalana, elaborat per la patronal Pimec, que cada any fa una anàlisi a fons dels comptes anuals que les empreses dipositen al Registre Mercantil. En aquest cas, les últimes dades disponibles -les de l’exercici 2023- mostren que la facturació per empresa va incrementar-se a Girona en un 6,3% anual i es van situar de mitjana en 1.73 milions d’euros.
Pel que fa al valor afegit generat per cada unitat venuda, va augmentar en 2,1 punts percentuals, fins al 30,1%, pel menor pes tant dels consums d’explotació com de les altres despeses d’explotació. Tots els grans sectors van augmentar els seus ingressos d’explotació, amb algunes diferències: en els serveis és on més van créixer, un 8,2%, seguits de la construcció, amb un increment del 7,5%, i de la indústria, amb el 2,8%. A la cua, el sector primari, amb un augment del 2,0%.
Si entrem al detall d’activitats econòmiques concretes, les que van registrar un major creixement dels ingressos d’explotació van ser els serveis financers, asseguradores i lloguers (32,2%), els altres serveis a les persones (19,8%) i la indústria alimentària (11,8%). Per la seva banda, les que mostren una variació negativa més elevada van ser la indústria tèxtil, cuir i confecció (-6,9%), la del cautxú, fusta i altres indústries (-3,2%), i la indústria del paper i les arts gràfiques (-2,0%).
Productivitat i salaris
La productivitat del treball a les pimes de la demarcació de Girona, mesurada en termes de valor afegit brut per ocupat, el 2023 es va situar de mitjana en 54.796 euros, un augment del 9,4% anual. Un creixement important, però menys que les despeses de personal per treballador, que ho van fer un 5,7%, i es van situar en 37.105 euros. Així, les despeses de personal sobre el VAB es van situar en el 67,7%, 2,4 punts percentuals per sota de la xifra de l’any anterior.
L’Anuari de Pimec destaca que l’endeutament mitjà de les pimes a Girona el 2023 es va situar en el 40,8% del passiu, una disminució d’1,2 punts percentuals respecte al registre de 2022, el que situa Girona com la província amb la ràtio d’endeutament més baix de Catalunya. La reducció del deute fa que el grau de capitalització creixi fins al 59,2%, fet que, segons l’estudi, «posa de manifest la solidesa financera empresarial i la confiança en els projectes de cara al futur».
Evolució a Catalunya
«Progressa adequadament», és la nota que li ha posat Pimec a l’evolució dels comptes de les petites i mitjanes empreses catalanes. Venen més, guanyen més diners amb aquestes vendes, estan reduint despeses operatives i mantenen contingudes els seus deutes i compromisos. La cara ‘B’ és que la productivitat dels seus negocis, majoritàriament, no millora, ja que estan creixent més les empreses de serveis de baix valor afegit que la indústria més capdavantera.
Aquest és l’escenari que ha dibuixat Pimec en el seu tradicional anuari, que reflecteix que «la petita i mitjana empresa continua sent l’actor dominant en l’estructura productiva del nostre país», segons va destacar el president de la patronal catalana, Antoni Cañete.
Una primera conclusió és que el resultat d’explotació de les companyies de menys de 250 treballadors està augmentant. En 2023 va ser un 15,6% superior al de l’exercici anterior, que al seu torn ja va ser un 20,8% major que un any abans. Els comptes «progressen adequadament», en paraules del president del observatori de la Pime, Oriol Amat.
De mitjana, una pime catalana va tancar l’exercici 2023 amb uns beneficis de 93.000 euros, si bé aquesta quantitat oscil·la substancialment en funció de la grandària de l’empresa. Una micro empresa va obtenir uns beneficis de 32.800 euros, enfront dels guanys de 938.000 euros d’una corporació mitjana.
I part d’aquest bon moment econòmic arriba als treballadors d’aquestes pimes, però no en la mateixa proporció. La massa salarial de les companyies va augmentar, però més per l’augment d’incorporacions, que no per l’increment de sous dels quals ja tenien en plantilla.
Si els beneficis van créixer un 15,6% en 2023, la massa salarial de les pimes va créixer un 10,6% i el salari mitjà va augmentar entre un 3,7% i un 6%, segons si l’empleat estava contractat en una petita empresa o una mitjana, atesos les dades de l’enquesta de costos laborals de l’INE. És a dir, els salaris van créixer entre tres i cinc vegades menys que els beneficis.
El marge de beneficis va augmentar en tots els sectors, però amb substancials diferències. L’hostaleria, per exemple, va veure créixer els seus números verds en un 25,8%; la indústria alimentària un 44% o els serveis financers un 22,4%. Mentre que altres gremis, com el comerç (+5,5%) o el transport (+3,9%) van guanyar més, però no gaire més.
Segons l’anuari, els beneficis creixen un 15,6%, amb una facturació que creix un 6%. El que implica que estan retallant d’altres costats envers una proporció menor de vendes, obtinguin majors beneficis.
No obstant això, la productivitat total no aconsegueix repuntar, sinó a l’inrevés, va baixar un 2,2% de mitjana respecte a l’any anterior. «L’economia catalana està creixent sobretot en serveis, que estan reduint el valor afegit per ocupat», va explicar Amat. S’obren més supermercats 24 hores o botigues de souvenirs que indústries capdavanteres i altament tecnificades i això està provocant un descens mitjà de la productivitat.
«Creixem en suor, no en productivitat», va sintetitzar el president de Pimec.
