GIRONA VALLEY
Miquel Bisbe: “Els ensenyaments artístics són els que tenen més futur”
El director de l’ERAM de Salt analitza els 25 anys del centre universitari i el repte d’adaptar-se constantment als canvis
El podcast Girona Valley ha dedicat el seu episodi número 67 a l’Escola Universitària ERAM, amb seu a Salt, que des de fa 25 anys forma professionals en àmbits artístics, audiovisuals i digitals i des de fa tres anys, també en moda. El director del centre, Miquel Bisbe, defensa la necessitat d’impulsar el territori com un referent creatiu i innovador, amb l’aposta per retenir el talent jove, impulsar la col·laboració amb empreses del territori i atraure projectes internacionals que consolidin l’Escola com a pol creatiu. Bisbe admet que durant els 25 anys l’educació s’ha accelerat molt i que costa estar al dia de les noves tecnologies “per adaptar-les al pla d’estudis”, però té la visió que en l’era de l’esclat de la intel·ligència artificial, les carreres artístiques seran “els ensenyaments del futur i que tindran millors perspectives perquè l’art ens fa ser humans”.
L’Escola Universitària ERAM, adscrita a la Universitat de Girona, ha anat consolidant un projecte educatiu singular que combina l’ensenyament superior amb la innovació i la connexió directa amb el món comunicatiu i audiovisual. Amb una oferta formativa que inclou graus en comunicació audiovisual, arts escèniques i moda, el centre es presenta com un espai de talent creatiu i digital amb vocació internacional. “Hem de ser transgressors”, admet Bisbe, alhora que destaca que quan es va crear l’ERAM no existien les xarxes socials. “Abans teníem més temps i una pauta” mentre que ara passa per adaptar-se ràpid a la noves tecnologies que van sortint per no quedar-se obsolets: “La gent ha de tenir les eines per després poder-se anar adaptant al llarg de la vida”, expressa.
Una vegada començat el curs, Bisbe remarca la importància de generar vincles reals amb el teixit empresarial i institucional del territori. “Els nostres estudiants no només aprenen a l’aula, sinó que participen en projectes reals en col·laboració amb empreses i entitats. Això els dona experiència pràctica i els connecta amb el mercat laboral des del primer dia”, manifesta, amb el plantejament de pensar sempre que “és allò que no desapareixerà en el futur” per tenir-ho en l’ADN de la formació educativa durant els quatre anys dels tres graus.
Aquesta aposta per la pràctica professional s’acompanya d’una forta voluntat multidisciplinària. A l’ERAM conviuen disciplines diverses que permeten als estudiants experimentar i col·laborar en projectes conjunts. El director saltenc exposa que la barreja de coneixements i mirades és la millor manera de fomentar la creativitat i preparar els joves per a un entorn laboral cada cop més complex i canviant. Per tant, des del centre es vol convertir aquest canvi en una oportunitat i preparar els estudiants per liderar aquests processos en el futur. “L’alumnat que ens ve ara vol que les coses passin molt ràpid, que tot sigui accelerat i és complicat captar la seva atenció”, exposa amb relació al “nou” alumnat.
Un altre dels grans reptes que es van posar sobre la taula és la necessitat de retenir el talent jove a Girona. “Massa sovint els nostres graduats han de marxar a Barcelona, Madrid o a l’estranger per trobar oportunitats. El nostre objectiu és crear condicions perquè aquest talent es pugui desenvolupar aquí, amb projectes estimulants i viables”, van remarcar.
Aquesta mirada cap al futur es complementa amb una clara vocació internacional. L’ERAM participa en programes de mobilitat i intercanvi, i alhora treballa per atraure estudiants i projectes d’altres països. Segons van explicar, l’objectiu és que Girona esdevingui un punt de trobada per a la creativitat global, capaç de combinar l’arrelament territorial amb l’obertura al món.
Tot i la seva vocació internacional, l’ERAM manté una estreta col·laboració amb el teixit cultural i social local, i participa en iniciatives que busquen enfortir la relació entre la universitat, la cultura i la societat. “Creiem que Girona té tot el potencial per ser un referent creatiu i digital a nivell global, i nosaltres volem contribuir-hi des de la formació i la innovació”, conclou l’economista saltenc.
