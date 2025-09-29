Sàmper anuncia que no tirarà endavant la modificació de la taxa turística sense un acord amb el sector
El conseller avança que treballen per mantenir el premi de Fórmula 1 al circuit de Montmeló
El conseller d'Empresa, Miquel Sàmper, s'ha compromès en no aprovar la modificació de la taxa turística sense el consens del sector. "No es tirarà endavant si no hi ha un acord", ha assegurat el conseller en un acte del Dia Mundial del Turisme a les comarques gironines. Miquel Sàmper ha detallat que estan en converses per allargar el contracte del gran premi de Fórmula 1 al circuit de Montmeló. Assegura que aquesta competició té un gran impacte en el turisme del Vallès i de la rodalia que permet dinamitzar l'hostaleria fora de la temporada. El conseller s'ha mostrat optimista amb el nou acord i espera formalitzar-lo en les pròximes setmanes.
El sector turístic català està en peu de guerra des de fa setmanes per la proposta de modificació de la taxa turística que va plantejar el Govern. Aquest dilluns el president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les comarques gironines, Antonio Escudero, ha mostrat el seu posicionament en contra de la modificació i ha recordat que en un principi, la taxa "havia de ser provisional" mentre la Generalitat de Catalunya passava per una mala situació econòmica.
Ara, després d'assumir que aquesta taxa ja no es traurà reivindiquen que no s'incrementi el 50% a més del recàrrec municipal que esculli cada ajuntament. Escudero creu que aquesta mesura "generarà competència" entre ajuntaments i això perjudicarà els empresaris turístics.
Davant d'aquestes queixes reiterades, el conseller d'Empresa, Miquel Sàmper, s'ha compromès en negociar la mesura amb el sector. Assegura que la seva prioritat és sempre dialogar les legislacions que afectin les empreses. Per aquest motiu ha assegurat que "no es tirarà endavant sense un acord", una frase que ha aixecat aplaudiments entre el públic que hi havia al castell de Biart, en la celebració del Dia Mundial del Turisme.
El conseller ha incidit en la importància del sector dins de l'economia catalana i gironina. De fet, a la demarcació l'hostaleria representa el 20% del PIB i a escala de Catalunya és un 13%. Sàmper ha assegurat que hi ha "500.000 persones a Catalunya que viuen del turisme" i per això repta a tots aquells que es mostren contraris al turisme a "buscar primer una feina a les 500.000 persones abans de treure el turisme".
Malgrat tot, el conseller incideix en el fet que cal "desconcentrar" el volum de visitants que hi ha, sobretot, a Barcelona. Sàmper ha demanat als turoperadors que "reparteixin" els turistes a diferents punts de Catalunya en comptes de vendre paquets enfocats només a la capital catalana. D'aquesta manera, s'aconseguirà que els visitants es reparteixin per tot el país, generant més riquesa en determinades zones i hi haurà un menor impacte a la capital catalana.
