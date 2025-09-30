Sector bancari
El BBVA revifa l’opa amb l’anunci d’un dividend rècord
L’entitat pagarà 32 cèntims per acció que arribaran també als inversors del Sabadell si l’oferta de compra prospera
Aquest nou anunci vol convèncer els accionistes del Sabadell de la conveniència de l’operació
Albert Martín
El BBVA va anunciar ahir que entregarà un dividend rècord de 32 cèntims per acció a compte dels beneficis d’aquest 2025. Aquest pagament als accionistes es farà el 7 de novembre, tot just tres setmanes després que es conegui el resultat de l’opa sobre el Banc Sabadell que està ara en mans dels titulars de les accions de l’entitat catalana.
En un comunicat, l’entitat que presideix Carlos Torres especifica que "els accionistes del Banc Sabadell que hagin acudit al canvi també rebran aquest dividend, ja que el seu pagament es produirà després de la liquidació de l’oferta pública d’adquisició". Cal dir que aquest pagament només es produiria en cas que l’opa prosperés i es portés a terme el canvi d’accions.
El BBVA vol impulsar així una opa que fins ara ha avançat amb certa lentitud. Fonts del mercat van apuntar que la primera oferta del BBVA va concitar poc interès als accionistes del Sabadell, fet que va propiciar que la setmana passada el banc d’origen biscaí anunciés una segona oferta un 10% superior i sense efectiu per millorar la fiscalitat de l’operació. L’anunci d’aquest dividend rècord vol convèncer els accionistes del Sabadell de la conveniència de l’operació. Els 32 cèntims per acció de dividend a compte dels resultats són el repartiment més gran que ha donat el BBVA en els últims anys. El 2024 va ser de 29 cèntims, un any abans de 16, el 2022 es va quedar en 12 cèntims i el 2021 el dividend a compte de resultats va ser de 8 cèntims. "Aquesta evolució reflecteix la solidesa dels resultats del grup BBVA", afirma l’entitat en el comunicat.
La política de remuneració del BBVA compta amb un payout anual d’entre el 40% i el 50% del benefici consolidat en dos pagaments: un l’any en curs, que és el que es produirà al novembre, i un de complementari, l’any següent. Amb l’anunci d’ahir a la tarda, el BBVA posa xifres concretes al que ja va anticipar al juliol respecte al pagament de prop de 13.000 milions d’euros als accionistes.
Dividends més alts
Fonts del Banc Sabadell apuntaven en resposta a aquest anunci que els 32 cèntims corresponen a cada acció del BBVA. L’oferta plantejada per aquest banc ofereix una acció de la seva entitat per cada 4,8376 accions del banc català. Així, aquest dividend suposaria, en cas de prosperar l’oferta, 6,5 cèntims per cada acció del Sabadell. El banc català presumeix que el seu dividend a compte d’aquest 2025 va ser de 7 cèntims per acció. Els càlculs del Sabadell inclouen també que al desembre pagarà un nou dividend i, sobretot, els 50 cèntims per acció de la venda de TSB, i del qual es beneficiarien únicament els accionistes propietaris dels títols en el moment de l’abonament, que es produirà al llarg del 2026.
La batalla dels dividends és una més en el dur xoc argumental que han protagonitzat els dos bancs els últims 17 mesos, des que el BBVA va anunciar primer la seva intenció de portar a terme una fusió amistosa del Banc Sabadell per acabar presentant l’opa hostil.
L’anunci del dividend ha arribat només una setmana després que el BBVA millorés la seva oferta pel banc català. Malgrat que la segona oferta aporta una millora objectiva als accionistes del Sabadell, el cert és que tant els màxims executius del banc català com l’Associació d’Accionistes Minoritaris de Banc Sabadell van expressar públicament el seu rebuig. César González-Bueno, conseller delegat del banc català, va afirmar que l’oferta era "molt, molt baixa" i que li semblava "pitjor" que la del maig del 2024. Els minoritaris, per la seva banda, van afirmar que "tot el que no sigui augmentar l’oferta un 30% seria una presa de pèl".
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- Girona és la setena ciutat més cara d’Espanya per viure-hi
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Mor una dona de 91 anys després d'una caiguda al carrer a Figueres
- Un incendi de contenidors danya un local, un cotxe i un arbre al barri de Sant Narcís de Girona