El clúster de l’aigua de Catalunya formalitza noves aliances internacionals als EUA

L'objectiu és impulsar la col·laboració en transferència tecnològica, generar noves oportunitats de negoci i afavorir l’intercanvi d’idees

Bryan Stubbs, president de Cleveland Water Alliance, i Xavier Amores, director de Catalan Water Partnership.

Redacció

Redacció

Girona

El clúster de l’aigua de Catalunya ha formalitzat noves aliances internacionals als Estats Units durant la seva participació en la fira WEFTEC, celebrada a Chicago del 27 de setembre a l’1 d’octubre.

Aquest és l'esdeveniment anual més important del sector de l’aigua a Amèrica del Nord, amb més de 21.000 assistents i més de 900 expositors anuals. Enguany, el Catalan Water Partnership (CWP), clúster de l’ús sostenible de l’aigua a Catalunya amb seu a Girona, hi està participant amb una delegació d’empreses associades. Entre els participants en aquest esdeveniment hi ha l’empresa SIGMA, amb seu a Cornellà de Terri. En el marc de l’esdeveniment, el clúster ha signat dos acords estratègics que reforcen el seu compromís amb el sector en els propers anys, segons detallen en un comunicat.

Les aliances s’han establert amb The Water Council (Milwaukee) i la Cleveland Water Alliance (Cleveland), "entitats homòlogues que comparteixen la vocació per la innovació, la internacionalització i la resposta als reptes globals de l’aigua", relaten. A través d’aquests acords, es vol impulsar la col·laboració en transferència tecnològica, generar noves oportunitats de negoci, afavorir l’intercanvi d’idees, facilitar l’accés a nous mercats i, en definitiva, donar suport a l’expansió global de les tecnologies sostenibles vinculades a l’aigua.  

