Sector bancari
El consell del Sabadell rebutja l'opa millorada del BBVA i eleva la remuneració als seus accionistes
El conseller mexicà David Martínez, propietari del 3,86% del banc català, anuncia que sí acceptarà l'oferta del grup d'origen basc
Pablo Allendesalazar
El consell d'administració del Sabadell ha rebutjat de nou l'oferta de compra (opa) de l'entitat llançada pel BBVA, malgrat la millora del 10% del preu que el seu competidor va anunciar fa una setmana, i ha recomanat als seus accionistes no acceptar-la. A més, el banc ha anunciat que preveu remunerar els seus propietaris amb càrrec als resultats del 2025 amb 1.450 milions d'euros via dividends i recompra i amortització d'accions pròpies, per sobre dels 1.300 milions anunciats fa uns mesos. En aquesta línia, pagarà un segon dividend avançat de 0,07 cèntims per acció el proper 29 de desembre, després de pagar-ne un de similar el 29 d'agost, però només als accionistes que no acudeixin a l'opa.
En circumstàncies normals, aquests anuncis s'haurien fet coincidint amb la presentació dels resultats dels tres primers trimestres el proper 13 de novembre, però l'entitat ha decidit avançar-ho perquè els seus accionistes "disposin de la informació més actualitzada possible a l'hora de prendre la seva decisió en relació" amb l'opa. O dit d'una altra manera, per donar-los més motius per rebutjar l'oferta i contrarestar l'anunci d'un dividend rècord realitzat dilluns pel BBVA.
El seu conseller delegat, César González-Bueno, ja va anticipar el rebuig del consell dilluns passat, hores després que el BBVA anunciés una nova equació de canvi d'accions que implicava un increment del preu del 10%. "Per lògica", atès que l'oferta és "pitjor" que la inicial de maig de 2024, va augurar que l'òrgan d'administració tornaria a aconsellar als seus accionistes que la rebutgin. No obstant això, no es va atrevir a assegurar que aquesta vegada anés a ser de nou per unanimitat, com va succeir uns dies abans quan el consell es va oposar a l'opa amb el preu anterior.
El gran dubte és què anava a fer el conseller mexicà David Martínez, principal accionista individual amb el 3,86% del banc, que es va sumar al rebuig de la primera oferta, però només per considerar que el seu preu era insuficient. Finalment, ha decidit acceptar l'opa millorada: "He decidit participar en l'oferta presentada per BBVA perquè considero que la futura consolidació a Espanya de totes dues institucions donarà lloc a una entitat encara més competitiva. S'ha prestat una enorme atenció al preu de l'oferta; en les meves consideracions, aquest factor és secundari als beneficis estratègics de la integració de les entitats a llarg termini. Igualment estimo que la interferència política exercida ha afectat negativament la contraprestació d'aquesta oferta".
Mala oferta
El conseller delegat, en qualsevol cas, va defensar que el seu rival havia pujat el preu "molt poc" i va sostenir que l'oferta de compra continua sent "mala". Amb aquest increment, es va declarar convençut que és "impossible" que el BBVA assoleixi l'acceptació mínima del 50% del capital social de l'entitat catalana al qual de moment condiciona l'oferta. Fins i tot assolir el 30% al qual el banc d'origen basc podria rebaixar el llindar mínim és "difícil", va afirmar en entrevistes a 'Onda Cero' i 'TVE'.
Els arguments que sustenten el previsible rebuig a l'oferta millorada es coneixeran aquesta tarda al tancament del mercat, quan el president del banc, Josep Oliu, el conseller delegat, César González-Bueno, i el director financer, Sergio Palavecino, tenen previst fer una roda de premsa i, els dos últims, oferir una trobada als analistes financers que segueixen habitualment l'entitat i a inversors institucionals.
