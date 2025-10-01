L’FP Dual s’alça a Girona com un trampolí cap al futur laboral
Directors de centre, responsables públics i professionals comparteixen experiències i assenyalen la necessitat d’ampliar la modalitat intensiva i la participació femenina
«L’FP és un trampolí». Amb aquesta expressió, el director general de Formació Professional de la Generalitat, Ricard Coma, va sintetitzar ahir l’esperit de la jornada «Formant el futur: un nou escenari en FP Dual», que va reunir a Girona responsables de centres educatius, representants institucionals i professionals del teixit empresarial per analitzar els reptes i les oportunitats d’aquest model, el qual combina els estudis teòrics en un centre educatiu amb les pràctiques en el món empresarial. La trobada va posar en valor l’aposta creixent per la Formació Professional Dual i, alhora, va evidenciar els deures que té per davant: fer créixer la modalitat intensiva, sumar més empreses i equilibrar la participació de les dones en els cicles industrials.
La sessió, organitzada per Diari de Girona i Prensa Ibérica amb el suport de la Generalitat de Catalunya, es va celebrar a l’espai Fundació «la Caixa». Així mateix, l’acte va tenir un debat coral amb testimonis diversos, que va permetre escoltar experiències concretes dels instituts gironins, la visió dels sectors econòmics, el testimoni d’un cas d’èxit i el full de ruta que marca el Govern.
D’aquesta manera, la taula rodona va reunir Ruben Pino, director de l’Institut Montilivi, pioner en la implantació de l’FP Dual a Girona; Àlex Crehuet, coordinador d’aquesta modalitat a l’Institut Narcís Xifra; Maribel Domínguez, coordinadora de la xarxa EmprènFP a Girona i la Catalunya Central; Jordi Garcia, director de l’Escola d’Hostaleria de Girona; i Ricard Coma, director general de Formació Professional de la Generalitat.
Des de l’Institut Montilivi, el seu director, Ruben Pino, va remarcar que l’FP Dual ha transformat la relació dels alumnes amb l’entorn laboral. «Abans hi havia molt abandonament escolar, perquè molts se n’anaven a treballar a la construcció. Ara, el vincle amb les empreses els permet estar en un entorn real i dona serietat a les pràctiques», va subratllar. Segons ell, la clau és que els joves no només aprenen al llibre i al taller, sinó que «treballen a la trinxera», i això els hi motiva a implicar-se més. També va reivindicar el paper del professorat i del teixit empresarial, i va demanar més implicació institucional: «Ens falta aconseguir la participació de l’Ajuntament de Girona, però persistim perquè sabem que aquest és el model d’èxit».
Diferències entre sectors
Àlex Crehuet, coordinador de l’FP Dual a l’Institut Narcís Xifra, va assenyalar les diferències entre sectors. En l’àmbit sanitari, va dir, costa molt trobar empreses disposades a acollir alumnes, mentre que en l’industrial «hi ha més demanda que no pas estudiants disponibles». També va remarcar la bretxa de gènere: «A les classes hi ha dues o tres noies, i les empreses tenen moltes ganes de treballar amb dones». Crehuet va explicar que el centre compta amb una quarantena de tutors que fan un seguiment constant: visiten les empreses, parlen amb els alumnes i, finalment, avaluen l’experiència a través d’un projecte o memòria de síntesi.
La jornada també va posar el focus en la capacitat de l’FP Dual per estimular l’esperit emprenedor. Maribel Domínguez, coordinadora de la xarxa EmprènFP a Girona i la Catalunya Central, va assenyalar que «més de la meitat dels alumnes surten amb ganes d’emprendre». Segons ella, el fet de passar una part important de la formació a les empreses permet detectar necessitats i imaginar solucions. A més, va aportar l’exemple d’un grup d’alumnes que, en observar que una empresa desaprofitava residus, van crear una cooperativa dins l’institut per gestionar-los. «L’FP Dual té aquest valor afegit: veure la globalitat de l’empresa i adonar-se que ells també poden fer-ho», va dir. Per a Domínguez, fomentar la cultura emprenedora «ha de ser un treball de centre», i hi inclou aprendre tant dels èxits com dels fracassos.
El repte de l’hostaleria
Des del punt de vista sectorial, Jordi Garcia, director de l’Escola d’Hostaleria de Girona, va explicar que el seu àmbit presenta peculiaritats que dificulten la implantació de la modalitat intensiva, especialment pels horaris nocturns i l’estacionalitat. Malgrat això, va valorar l’impacte positiu que té en la formació dels alumnes: «És un aprenentatge realista, que els ensenya a atendre clients, a ser puntuals, a treballar en equip i a gestionar el temps». Segons Garcia, l’FP Dual ha suposat una millora notable en la inserció laboral i en la capacitat d’adaptació dels joves. «El valor afegit és enorme, però necessitem un model més flexible que s’adapti a la realitat de les empreses d’hostaleria», va advertir.
El gruix institucional va arribar amb la intervenció de Ricard Coma, que va aportar dades i línies de futur. Tanmateix, va destacar que el 83% dels alumnes fan FP Dual en la modalitat general, mentre que només un 17% opta per la intensiva. «Girona és de les demarcacions que surt millor parada, amb un 20% en la intensiva, però el repte és majúscul», va admetre.
El director general va anunciar que al desembre es presentarà el cinquè pla de Formació Professional, que inclourà un mapa detallat de la implantació de la Dual al territori, la creació d’una xarxa d’unitats específiques i la incorporació d’administracions públiques com a agents formadors. També va recordar que, des de l’1 de gener de 2024, tots els estudiants cotitzen a la Seguretat Social i reben una retribució vinculada al salari mínim. «Si una empresa no entén que aquesta és una oportunitat per captar futurs treballadors, perdrà una opció clau», va assegurar.
Coma també va destacar que cal ajustar millor l’oferta educativa a les necessitats del mercat laboral: «Tenim vacants a la indústria que no s’omplen, mentre que en altres àmbits hi ha més sol·licituds que places». Segons ell, és un repte de planificació complex en un país amb realitats territorials molt diferents entre territoris.
El testimoni personal
Un dels moments més destacats va ser la intervenció de Míriam Güell, exalumna de l’Institut Montilivi i actual treballadora de l’assessoria Lleal Tulsà. Amb un expedient brillant, ja que va obtenir la millor nota de Catalunya en el seu grau mitjà, va explicar com les pràctiques li van obrir la porta al mercat laboral. «És un canvi que em fa molta il·lusió perquè em recorda als meus inicis», va dir sobre el pas de ser alumna a convertir-se en formadora de nous estudiants en pràctiques.
En la cloenda, Ricard Coma va recórrer a la seva pròpia trajectòria per subratllar el valor de l’FP: «Jo vaig estudiar FP, i moltes de les bones experiències que he acumulat a la vida han estat gràcies a aquesta formació». De la mateixa manera, va defensar que aquest itinerari ha guanyat prestigi «a través de la coherència entre la seva finalitat i els resultats», i va posar en relleu l’augment constant de matrícula: 75.000 joves inscrits aquest curs, 14.000 més que l’any anterior.
Finalment, Coma va tancar la jornada amb un missatge col·lectiu: «És un repte de país que només assolirem si tots remem en la mateixa direcció», en referència a la necessitat d’implicar més empreses i consolidar la modalitat intensiva de l’FP Dual.
