Operacions estratègiques
El Sabadell torna a rebutjar l’opa, però el tercer accionista principal sí que l’acceptarà
El conseller mexicà David Martínez, propietari del 3,86% del banc, acudirà a la nova oferta feta pel grup d’origen basc
L’entitat catalana eleva la remuneració als seus accionistes
Pablo Allendesalazar
Com es podia preveure atesa la seva frontal oposició dels últims 16 mesos, el consell d’administració del Sabadell va rebutjar ahir de nou l’oferta de compra (opa) de l’entitat feta pel BBVA, malgrat la millora del 10% del preu que el seu competidor va anunciar fa una setmana, i va recomanar als seus propietaris no acceptar-la. "Continua infravalorant significativament el Sabadell i pot destruir valor per als seus accionistes. Encara que hagi millorat una mica, no mou en absolut l’agulla. I els accionistes que considerin acudir-hi assumirien uns riscos i incerteses significatius", va resumir el seu president, Josep Oliu. La principal novetat, això sí, és que del dictamen s’ha desmarcat el conseller mexicà David Martínez, principal accionista individual del banc amb el 3,86% del capital social, que sí que acceptarà l’oferta.
Es tracta d’un contratemps esperat, però significatiu, per a la cúpula del Sabadell. En qualsevol cas, per reforçar el seu missatge de rebuig de l’opa i seduir els seus propietaris, el banc ha anunciat que eleva la quantitat amb què preveu remunerar els seus accionistes amb càrrec als resultats del 2025 de 1.300 a 1.450 milions d’euros via dividends i recompra i amortització d’accions pròpies. La quantitat se suma als 2.500 milions de dividend extraordinari que abonarà a principis de l’any vinent quan tanqui la venda de la seva filial britànica al Santander, mentre eleva la remuneració prevista en tres anys fins als 6.450 milions. Segons els seus càlculs, és un 21% menys del que pagarà el BBVA en el mateix termini als accionistes del Sabadell que acceptin l’opa.
En circumstàncies normals, aquests anuncis s’haurien fet coincidint amb la presentació dels resultats trimestrals el 13 de novembre, però l’entitat va decidir avançar-ho perquè els seus accionistes "disposin de la informació més actualitzada possible a l’hora de prendre la seva decisió en relació" amb l’opa. O dit d’una altra manera, per donar-los més motius per rebutjar l’oferta del BBVA i contrarestar l’anunci d’un dividend avançat rècord fet dilluns pel BBVA. El banc, en aquesta línia, va apuntar que pagarà un segon dividend avançat de 0,07 cèntims per acció el 29 de desembre, després d’abonar-ne un de similar el 29 d’agost, però només als accionistes que no acceptin l’opa. Aquests 0,14 cèntims d’euros avançats del Sabadell, va destacar l’entitat, comparen amb els 0,066 cèntims que correspondrien als seus accionistes que acceptin l’opa quan el BBVA aboni el seu dividend.
Beneficis estratègics
La gran incògnita per aclarir era què faria el conseller mexicà: David Martínez es va afegir al rebuig de la primera oferta només per considerar que el seu preu era insuficient i havia demanat al BBVA una millora. "He decidit participar en l’oferta presentada pel BBVA perquè considero que la futura consolidació a Espanya de les dues institucions donarà lloc a una entitat encara més competitiva i rendible i amb més potencial de revalorització. S’ha prestat una enorme atenció al preu de l’oferta; en les meves consideracions, aquest factor és secundari als beneficis estratègics i financers que la integració de les entitats generarà per als seus accionistes a llarg termini", va argumentar en el document elaborat pel consell del Sabadell.
De manera inusual, les referències a la rendibilitat, el potencial de revalorització i els beneficis financers no estaven inclosos en una primera versió de la seva declaració i el Sabadell ho va corregir amb una modificació davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
El president del BBVA, Carlos Torres, va presentar el suport de Martínez com un triomf en declaracions distribuïdes per la seva entitat: "És una clara mostra de l’enorme atractiu tant de l’oferta com del projecte d’unió amb el BBVA, davant el projecte del Banc Sabadell en solitari. I és especialment rellevant perquè es tracta d’un dels principals accionistes del Banc Sabadell, amb gairebé el 4% de les accions i membre des de fa anys del seu Consell d’Administració".
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Conducció temerària a Castelló: un motorista de 15 anys aixeca roda i perd 10 punts del carnet
- Pepe Rodríguez nega l’entrada a aquest tipus de client: 'No es pot fer un 'show' en un restaurant
- El mètode infal·lible per perdre pes de forma saludable segons els experts