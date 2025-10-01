Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Transgourmet Ibèrica nomena Sílvia Otero nova directora executiva d'operacions

Liderarà l’àrea de vendes de la companyia amb seu a Vilamalla

Sílvia Otero, nova directora executiva d'operacions de Transgourmet.

Redacció

Vilamalla

Transgourmet Ibèrica ha nomenat Sílvia Otero com a nova directora executiva d’operacions. Des d’aquesta nova responsabilitat, Otero, amb més de 20 anys d’experiència a la companyia, liderarà l’àrea de vendes de Transgourmet, potenciant les dues principals línies de negoci de la companyia (retail i horeca).

La trajectòria de Sílvia Otero a Transgourmet va començar el novembre de l’any 2005 com a "controller". Posteriorment, va ocupar el càrrec de directora de planificació i control, i més endavant el de directora executiva corporativa, posició que ocupava fins ara.

Segons explica la companyia en un comunicat, l'objectiu és "consolidar la posició de l’empresa com a distribuïdor de referència per a la petita i mitjana hostaleria independent i el supermercat de proximitat i conveniència".

La nova directora d’operacions assegura que el seu compromís "és continuar treballant per impulsar un projecte de futur, basat en les persones i en donar resposta a les necessitats dels nostres clients, per continuar creixent i convertir-nos en el majorista líder i referent de la proximitat, tant de l’hostaler com del petit supermercat".

