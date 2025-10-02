Els empresaris gironins alerten de la manca de mà d'obra: "No hi ha gent per treballar"
Representants de diversos sectors reclamen solucions davant l’absentisme laboral, la rotació i la dificultat per trobar professionals formats
La manca de mà d’obra es manté com una de les principals preocupacions del teixit productiu de les comarques gironines. En una taula rodona organitzada aquest dimecres a Girona per Comertia, entitat que agrupa empreses de Retail, representants de la indústria, el comerç i l’hostaleria van coincidir a assenyalar que la dificultat per trobar personal és un problema estructural que frena el creixement i fins i tot posa en risc la continuïtat d'alguns negocis.
Durant el col·loqui moderat pel director general d’Abacus Original i secretari de Comertia, Àlex Perez, els participants van assenyalar que l’hostaleria és un dels sectors més castigats. El propietari de Gastronòmic Grup, Xavier Manresa, va apuntar que «l’absentisme laboral és el principal problema» A més, va assegurar que «no hi ha gent per treballar» i va criticar que «des de dalt se subvenciona a la gent que no vol treballar». Manresa va denunciar que la manca de personal format és tan greu que moltes empreses no poden créixer: «No donem més feina perquè no sabem a qui donar-li la feina».
L’empresari va voler també reivindicar la imatge del sector, sovint criticat per les condicions laborals. «Ens hem de treure l’etiqueta que som els dolents. Avui l’hostaleria funciona amb torns seguits de vuit hores, i molta gent fa festa dissabte i diumenge».
Aquestes declaracions van arribar precisament dos dies després que el president de la Federació d’Hostaleria i Turisme de les comarques gironines, Antoni Escudero, afirmés que l’absentisme laboral que hi ha a l’hostaleria gironina «és una xacra». A més, en el marc del Dia Mundial del Turisme, Escudero va apuntar que les «autobaixes estan matant» el sector per la manca de control.
Tecnologia per suplir la falta d’operaris
A la indústria, la situació tampoc és millor. El director general de LC Paper, Pau Vila, va advertir en la seva participació en la jornada que la manca de mà d’obra afecta tant les fàbriques com els serveis. «És un problema perquè tant a la indústria com a l’hostaleria, quan falta una persona les coses en algunes ocasions directament no funcionen», va exposar. Davant d’aquesta realitat, va obrir la porta a l’ús de tecnologia per reduir la dependència del factor humà: «Ja ens han començat a plantejar aplicacions d’intel·ligència artificial per substituir la falta d’operaris».
Per la seva banda, Maria Trias, directora general de Galetes Trias i presidenta del Fòrum Carlemany, va explicar que el problema es fa encara més evident en campanyes de gran activitat «Ara estem en campanya de Nadal buscant gent i costa molt. Mai havíem tingut la rotació que tenim ara», va assegurar. Segons Trias, la major part de les persones disposades a incorporar-se a la feina provenen de fora: «La gent que vol venir a treballar és gent immigrant; la gent del país només busca horari».
Una realitat que, segons expliquen, obliga les empreses a adaptar-se a un mercat laboral en què, sovint, els interessos dels treballadors xoquen amb els ritmes de producció, una situació a la qual se suma l’excés de burocràcia. «La indústria tenim uns ritmes i l’administració i la burocràcia uns altres, i això és difícil», va afirmar Trias.
Canvi cultural
En la mateixa línia, Sergi Arnall, CEO d’Arnall Xarcuters, va descriure una realitat similar pel que fa a la recerca de talent: «Tothom vol treballar matins». A més, Arnall considera que a les noves generacions «els costa implicar-se» i creu que cal conscienciar a la població per frenar l’absentisme laboral. «Seria ideal crear consciència que si estàs de baixa és perquè estàs malalt. Si no pots treballar, no pots anar a jugar a pàdel», va dir.
El CEO d’Arnall Xarcuters també va apuntar a l’administració: «El petit comerciant de vegades ha de tancar perquè les llicències triguen més del que toca». En aquest punt, va carregar contra la lentitud administrativa: «Hi ha funcionaris que treballen molt bé, però d’altres no».
L’empresari va posar també de manifest la transformació que afronta el sector arran de l’expansió digital. «La venda en línia et dona la motivació de millorar, has d’estar present. Nosaltres hi estem, encara que en un percentatge petit, perquè hi ha un tipus de client que no vol anar a comprar presencialment», va apuntar.
