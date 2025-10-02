L’estrateg silenciós que pilotarà Nestlé
Manolo Rodríguez
Pablo Isla va tornar ahir al primer pla del gran escenari empresarial. L’advocat de l’Estat que va convertir Inditex en un gegant global va assumir la presidència de Nestlé, el grup d’alimentació més gran del món. El seu estil, tan discret com eficaç, el torna a situar en el focus mediàtic, tot i que els qui el coneixen saben que no li agrada gaire aquesta faceta. S’estima més les xifres, els plans a llarg termini i la serenitat amb què ha conduït la seva carrera.
Isla va néixer a Madrid l’any 1964 i, després de llicenciar-se en Dret, va ingressar al cos d’Advocats de l’Estat. Des dels passadissos de l’Administració va passar a l’empresa privada: primer a la companyia d’assegurances del Banc Popular, després a Altadis, on va exercir com a director general. El seu gran salt va arribar el 2005, quan Amancio Ortega el va fitxar com a vicepresident i conseller delegat d’Inditex. Dos anys després, es va convertir en president executiu.
Durant més d’una dècada va liderar la companyia gallega en la seva etapa de més expansió internacional. Sota la seva batuta, Zara es va convertir en sinònim global de moda rendible. Va implantar una estratègia digital pionera, va apostar per la integració de botigues físiques i on line i va consolidar Inditex com un model d’eficiència empresarial. Revistes com Harvard Business Review el van situar entre els millors CEO del món, reconeixement que va reforçar la seva fama de gestor meticulós, prudent i visionari.
Sobrietat i resultats
No concedeix entrevistes tret que siguin imprescindibles. No busca titulars, però els genera. El seu estil es caracteritza per la sobrietat i l’atenció obsessiva al detall. "El seu despatx semblava més una sala d’operacions que una oficina de moda", recorda un excol·laborador durant la seva etapa a Inditex, al·ludint al seu costum d’envoltar-se d’informes, xifres i plans estratègics abans de prendre cap decisió. Els qui hi han treballat el defineixen com un líder pròxim en el tracte personal, però exigent. Defensa que les empreses s’han d’anticipar als canvis tecnològics i socials abans que passin, i n’és la millor prova el seu historial a Inditex.
Ara, Nestlé el col·loca al capdavant d’un imperi amb més de 270.000 treballadors i presència a pràcticament 190 països. La companyia suïssa afronta uns desafiaments majúsculs: adaptar-se a les noves demandes dels consumidors més preocupats per la salut i la sostenibilitat, respondre a l’auge de la competència local en mercats emergents i accelerar la transformació digital de la seva distribució.
El nomenament d’Isla és vist com un gest estratègic: un perfil que combina visió global, experiència en companyies gegants i una capacitat provada d’adaptació als canvis de consum. La seva arribada marca un punt d’inflexió en la multinacional de l’alimentació. Isla escriu un nou capítol en una carrera que ja forma part de la història empresarial espanyola. L’home que va fer de la discreció una marca de lideratge afronta ara el repte de transformar la companyia d’alimentació més gran del planeta.
