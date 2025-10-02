Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'atur a les comarques gironines es manté estable al setembre amb 27.952 persones

Les afiliacions han caigut un 3,62% en comparació amb el mes anterior

Un treballador a l'interior d'una empresa càrnia de les comarques gironines, en una imatge d'arxiu / Xavier Pi (ACN)

El nombre d'aturats a les comarques gironines s'ha estabilitzat al setembre en la comparació mensual amb una baixada de només 128 persones, que suposa un 0,46%. Segons les dades del Ministeri de Treball, les xifres deixen 27.952 persones sense feina, la major part d'elles del sector serveis. En l'últim mes la reducció d'aturats del sector de la construcció i serveis han compensat el lleuger increment de persones aturades en l'agricultura i la indústria. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, en l'últim mes s'ha registrat una davallada en la comparació mensual, amb 315.757 afiliats, que suposa 14.357 persones menys que a l'agost amb una variació del 3,62%.

