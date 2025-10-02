L'atur a les comarques gironines es manté estable al setembre amb 27.952 persones
Les afiliacions han caigut un 3,62% en comparació amb el mes anterior
El nombre d'aturats a les comarques gironines s'ha estabilitzat al setembre en la comparació mensual amb una baixada de només 128 persones, que suposa un 0,46%. Segons les dades del Ministeri de Treball, les xifres deixen 27.952 persones sense feina, la major part d'elles del sector serveis. En l'últim mes la reducció d'aturats del sector de la construcció i serveis han compensat el lleuger increment de persones aturades en l'agricultura i la indústria. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, en l'últim mes s'ha registrat una davallada en la comparació mensual, amb 315.757 afiliats, que suposa 14.357 persones menys que a l'agost amb una variació del 3,62%.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit
- Les imatges de l'intent de robatori en una entitat bancària a Girona