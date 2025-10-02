Prefabricats Pujol compra Prefabricats de la Selva al grup Joan Martorell de Santa Coloma de Farners
L'operació permetrà que el grup propietari fins ara sigui referent en economia circular i gestió forestal
L'empresa Prefabricats Pujol ha tancat un acord amb el grup Joan Martorell per a la compra de Prefabricats de la Selva de Santa Coloma de Farners. La factoria de formigó s'inclourà en un dels grups líders del sector i es garanteix la continuïtat de tota la plantilla de treballadors. A més, amb aquest centre, Pujol obrirà la producció a la demarcació de Girona, l'única on encara no hi tenia presència. Per la seva banda, el grup Joan Martorell aprofita la desinversió per convertir-se en un referent de l'economia circular i la sostenibilitat forestal. Ara, el principal repte del grup és la nova planta de tacs i palets fets íntegrament de fusta reciclada.
Prefabricats Pujol, amb seu a Mollerussa, passarà a gestionar la fàbrica de Prefabricats la Selva. Es tracta d'una factoria que té més de 85 anys de trajectòria ubicada a Santa Coloma de Farners i està especialitzada en l'extracció d'àrids i la producció de bigues i material de formigó. Ara, passarà a formar part del grup Pujol i permetrà que aquesta marca del Pla d'Urgell desembarqui a la demarcació de Girona, l'únic territori català on encara no hi tenia presència.
Prefabricats Pujol compta amb 23 centres productius, magatzems i oficines repartides entre l'Estat i el Regne Unit. El 2024 la marca va arribar a una facturació agregada de 210 milions d'euros, que suposa un 3,71% més que l'any anterior. Actualment la plantilla té 827 treballadors.
Per altra banda, l'acord permet que el grup Joan Martorell esdevingui un referent en economia circular i gestió forestal. El 1966 va començar la seva trajectòria en el sector de la fusta i actualment manté la seva aposta per un model industrial compromès amb la innovació i la sostenibilitat.
De fet, fa poc s'ha estrenat una planta de biomassa per tractar la fusta que no és apta per a la serradora i, d'aquesta manera, s'aprofita tota la matèria forestal que fins ara no es feia servir. Això contribueix a una gestió sostenible dels boscos, perquè redueix la massa que pot convertir-se en combustible en casos d'incendi forestal. En aquest sentit, el grup vol participar de forma activa en la prevenció d'incendis obtenint un benefici econòmic de la neteja de boscos.
El projecte més ambiciós de Joan Martorell, però, passa per la nova planta de tacs i palets aglomerats que es faran íntegrament amb fusta reciclada. Implica una inversió de 30 milions d'euros i ha obtingut la primera plaça en les ajudes d'impuls de l'economia circular del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dels fons Next Generation.
En paral·lel, el grup ha impulsat la restauració d'una finca afectada per la sequera on s'han plantat més de 10.000 arbres per identificar les espècies més resilients al canvi climàtic. El grup empresarial s'encarrega de gestionar forestalment finques pròpies i de tercers d'on obté la fusta per als diferents projectes empresarials que gestiona.
