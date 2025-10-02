Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El propietari d'Eurofirms assegura que la reducció de jornada "és un despropòsit"

Miquel Jordà assegura que la mesura provocarà que les empreses siguin menys competitives

Miquel Jordà, Maria Jordà i el periodistaVíctor Costa. / Marc Martí

Miquel Jordà, Maria Jordà i el periodistaVíctor Costa. / Marc Martí

Joel Lozano

Joel Lozano

Girona

El CEO i propietari d’Eurofirms, Miquel Jordà, va criticar durament la proposta de reduir la jornada laboral durant la seva intervenció a la jornada organitzada per Comertia a Girona. «La reducció de jornada és un despropòsit. I tant que m’agradaria que fos de 20 hores, però tal com està plantejada suposa un encariment del 12% de la mà d’obra, és un tret al peu i baixa la competitivitat. Competim amb països que treballen 48 hores o més», va alertar.

Una multinacional des de Cassà

En la seva intervenció durant l’acte aquest dimecres, el directiu va repassar la trajectòria d’Eurofirms, que va néixer com una petita botiga i avui s’ha convertit en una de les principals multinacionals del sector de recursos humans amb seu a Cassà de la Selva. «Érem una petita botiga, però teníem molta motivació per créixer. En aquest sector no hi havia límits, l’únic límit era el que nosaltres ens posàvem al cap», va recordar.

L’empresari va remarcar que gestionar una multinacional des de Cassà és possible: «A Madrid tindríem més possibilitats, però preferim treballar des d’aquí. Els empresaris que ens ha anat bé tenim la responsabilitat de posar el nostre gra de sorra per reequilibrar el territori».

L’empresa té presència internacional i el CEO va destacar les diferències entre mercats: «A Espanya estem cobrint el 91% de les comandes que ens fan, mentre que a Itàlia no arribem al 60%, ni nosaltres ni la competència. Aquesta és la realitat que tenim i ens hi hem d’adaptar buscant solucions».

Segons Jordà, un dels reptes principals és saber reconèixer i potenciar el talent dins les organitzacions: «El talent el tenim tots, però la societat premia especialment algunes capacitats. El valor del líder és detectar el talent de cada persona i intentar que flueixi».

Inclusió laboral

La jornada també va donar veu a Maria Jordà, directora general de la Fundació Eurofirms, que va recordar la tasca d’aquesta entitat creada fa 15 anys per promoure la inclusió laboral de persones amb discapacitat. «Som un equip d’unes 80 persones i treballem en sensibilització. Ningú ens ensenya a conviure amb la discapacitat i la gran barrera per incorporar persones a les empreses són els prejudicis», va explicar.

Notícies relacionades i més

Segons Maria Jordà, la fundació centra la seva feina a trencar aquests estigmes i obrir camí a un mercat laboral més inclusiu, on la diversitat sigui un valor afegit per a les empreses i per a la societat en conjunt.

