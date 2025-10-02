El SOC incorporarà 50 tècnics a les seves oficines per captar més ofertes de treball
La previsió és aconseguir contactar amb unes 30.000 empreses cada any per conèixer les seves necessitats
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) contractarà 50 tècnics professionals per a diverses oficines de Catalunya amb l’objectiu de captar més ofertes de treball. Es tracta d’una nova unitat que ha anunciat aquest dijous el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, durant una visita a l’Oficina de Treball de Ripollet (Vallès Occidental). En una primera fase, 25 centres dels 70 que integren la xarxa incorporaran aquesta cinquantena de persones amb l’encàrrec “d’intensificar el contacte” amb les companyies i “incrementar el nombre d’ofertes laborals”. El departament calcula que es pugui contactar amb unes 30.000 corporacions cada any per conèixer les seves necessitats i es pugui donar suport als usuaris inscrits a les llistes de l’atur.
El conseller Sàmper ha afirmat que amb l'impuls d’aquesta mesura es busca “potenciar el paper del Servei d’Ocupació de Catalunya com un instrument clau per fer d’intermediari” entre les empreses que necessiten mà d’obra i les persones demandants de feina.
La mesura forma part del projecte de millora de la intermediació que ha impulsat el SOC i que es desplegarà amb diferents fases. En aquesta primera, la cinquantena de tècnics que s’incorporaran es repartiran per oficines de Barcelona, Mataró, Badalona, Ripollet, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, l’Anoia, Manresa, Vic, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Figueres, la Bisbal d’Empordà, Olot, Palamós, Lleida, Tàrrega, Balaguer, Reus, Valls, el Vendrell, Amposta i Tortosa.
