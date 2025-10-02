La venda de cotxes a Girona creix un 25% al setembre
El sector ja suma gairebé 10.000 matriculacions aquest 2025
El mercat automobilístic de Girona va registrar 1.154 matriculacions de turismes durant el mes de setembre, un 24,8% més que fa un any, segons les dades de les patronals Anfac, Faconauto i Ganvam.
Tot i que el sector encadena una bona dinàmica, les xifres de creixement en l'acumulat de l'any estan per sota dels registres del darrer mes. En concret, en els nou primers mesos del 2025, s'han venut fins a 9.842 cotxes nous, un 13,1% més que l'any passat quan a tancament de setembre el mercat acumulava 8.701 matriculacions.
Com és habitual, els vehicles amb combustibles alternatius, és a dir cotxes híbrids, elèctrics o de gas, lideren les vendes a la província. Aquest 2025 ja sumen 6.639 operacions, un 38,2% més que l'any passat, amb una quota de mercat del 67,4%.
Els turismes de gasolina suposen un 27,5% de les operacions a la província. En total, el mercat automobilístic gironí suma 2.707 matriculacions de cotxes de gasolina, un 20% menys que fa un any. Per la seva banda, les operacions amb cotxes dièsel també cauen, però ho fan amb menys intensitat. En concret les matriculacions d'aquest tipus de vehicles han baixat un 2,7% respecte a l’any passat, amb 496 compravendes.
Superen les 11.500 unitats
A Catalunya, les matriculacions de cotxes van tancar el mes de setembre amb 11.551 unitats, un 22,9% més respecte al mateix mes de l’any passat. Catalunya va ser la segona comunitat autònoma on més vendes es van registrar de l’Estat, per darrere de la Comunitat de Madrid, amb 32.549 cotxes (+10,7%). Pel que fa a les vendes de vehicles electrificats, pràcticament es van doblar en comparació amb el mateix període de fa un any, fins a 3.251. Aquesta tipologia de cotxes va representar el 14,64% de la quota del mercat català, sent la segona regió de l’estat espanyol amb el percentatge més elevat, seguida de Madrid (36,29%), on es van superar els 8.000 automòbils, segons recull l'agència ACN.
Per tipus de carburant, les matriculacions de benzina van retrocedir un 6,68% interanual en el novè mes de l’any a Catalunya, fins a 3.003. Les de dièsel van caure un 38,63%, amb 329 unitats i les de resta de combustibles (concentra híbrid endollable i no endollable, hidrogen, GLP i GNL, entre d’altres) van pujar un 43,64%, situant-se en 8.219.
Pel que fa a l’acumulat de l’any a Catalunya voreja les 100.000 vendes en total, amb 98.079 vehicles, un 13,5% més respecte als nou primers mesos de l’any passat. Quant als electrificats, es van incrementar un 84,57%, fins a 23.618 unitats i que va representar el 13,70% de la quota de mercat.
