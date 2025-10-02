Víctor Luna: “No hi ha a l’Estat cap altra cooperativa social especialitzada com la nostra”
Xarxa ambiental ocupa persones amb discapacitat en tasques relacionades amb la neteja dels carrers.
Parlem amb Víctor Luna, Director de Desenvolupament Empresarial Cooperatiu de Xarxa Ambiental.
-El Premi BBVA a la Sostenibilitat Empresarial vol reconèixer aquelles empreses que destaquen pel seu compromís amb la sostenibilitat. Més enllà de valorar bones pràctiques, el guardó impulsa la innovació i la creació d’un impacte positiu i durador, tenint en compte la cura del medi ambient, el benestar de les persones i la viabilitat econòmica.
-¿Com descriuries el vostre projecte?
-Xarxa Ambiental és una cooperativa i centre especial de treball sense ànim de lucre, que va néixer fa 15 anys amb l’objectiu d’integrar laboralment persones amb discapacitat. Ens hem especialitzat en la provisió de serveis urbans mediambientals.
-¿A quantes persones doneu feina?
-El nostre model de cooperativa se centra en la generació i manteniment de llocs de treball per a persones amb discapacitat, o bé contractades directament per Xarxa Ambiental o bé a través d’alguna de les nostres entitats sòcies. És a dir, nosaltres creixem i fem créixer l’entitat social local.
Un dels socis fundadors és una enginyeria especialitzada, TT Ambiental, cosa que ens permet generar productes i coneixement que transferim a les nostres entitats, que són les que generen ocupació i executen els serveis a nivell local.
En el marc dels contractes que tenim actualment, donem feina a més de 300 persones, de les quals unes 250 tenen algun tipus de discapacitat.
-¿Quin tipus de treballs exerciu?
-Gràcies al compromís social dels ajuntaments, cada vegada podem accedir a més feines. El que intentem és trobar el que millor encaixa amb les capacitats de cada persona: manteniment i neteja de contenidors i papereres al carrer, reparacions al taller, neteja viària, neteja de platges, instal·lació de contenidors de platja, avaluació de contenidors que es retiren de la via pública, recollida de tèxtil i de trastos, disseny i producció de vinils per a contenidors, manteniment de tancaments electrònics de contenidors i altres.
-¿Quin és el vostre radi d’acció?
-Gràcies al nostre model de cooperativa, en la qual els socis són les empreses socials locals, podem treballar on hi hagi oportunitats i una entitat que hi vulgui accedir. Actualment, treballem principalment a Catalunya, tot i que també ho hem fet amb entitats de València, i estem estudiant possibilitats a Madrid i Andalusia.
-¿Quin és el vostre grau d’innovació?
-No hi ha a l’Estat cap altra empresa social cooperativa sense ànim de lucre especialitzada en el sector dels serveis mediambientals i focalitzada a generar ocupació per a persones amb discapacitat.
I parlant d’innovació clàssica, vam dissenyar i vam executar l’avaluació dels contenidors que es van retirar del carrer quan es va posar en marxa la nova contracta de Barcelona, i es van valoritzar 700 tones de metalls i 500 de HDEP (polietilè d’alta densitat). O un petit dispositiu que, col·locat a les papereres, evita que el vent buidi les escombraries incontroladament. O un software propi de gestió i control del servei.
-¿Quins beneficis aporta la vostra activitat?
-Quan reparem un contenidor o una paperera n’estem allargant la vida útil i estalviant en recursos (metalls, plàstics i aigua), però a més contribuïm a una ciutat més neta i una ciutadania més satisfeta.
Però el benefici més gran sens dubte és per als ajuntaments que, al facilitar que empreses com Xarxa Ambiental siguin els que executin certs serveis, s’asseguren una gestió social eficient, estalvien recursos (econòmics i materials) i possibiliten unes ciutats més netes, amables i inclusives.
-¿Què representa per a l’empresa ser finalista d’aquests premis?
-És una gran alegria, evidentment, i sens dubte ajuda molt rebre un reconeixement al nostre esforç. En aquest sentit, volem compartir aquesta nominació amb tots aquells que han treballat amb nosaltres –clients, proveïdors, entitats financeres–, sense els quals no seríem aquí.
