Bernat Ladrón de Guevara Esquius: “No hi ha a l’Estat cap altra cooperativa social especialitzada com la nostra”
El projecte Manresa Il·lumina afronta el repte de la transició energètica en entorns industrials des de la cooperació.
Parlem amb Bernat Ladrón de Guevara Esquius, President del Consell Rector de Manresa Il·lumina.
La sostenibilitat s’ha convertit en un eix estratègic per a moltes empreses catalanes, i els vuit finalistes d’aquest premi en són un exemple clar. No es conformen a complir la normativa: aposten per transformar els seus models de negoci perquè siguin més sostenibles i inclusius. BBVA vol ser el seu aliat en aquest camí, oferint finançament i acompanyament expert per impulsar el canvi.
-¿Quin és el context que va afavorir l’aparició de la comunitat energètica empresarial Manresa Il·lumina?
-El 2021, un estudi finançat per l’administració local va mostrar que el polígon de Bufalvent tenia potencial per generar a les seves cobertes tanta energia com la que consumien les seves empreses, tot i que es van detectar desequilibris entre superfície disponible i consum. El concepte de comunitat energètica va aparèixer llavors com una oportunitat per equilibrar aquesta situació. Més tard, un estudi de viabilitat impulsat per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa va definir el model tècnic, legal, organitzatiu i econòmic. En un context de preus energètics elevats i amb l’acord de 36 empreses, es va constituir la Comunitat Energètica Empresarial Manresa Il·lumina. En aquesta primera fase hi participen 36 empreses, amb 49 punts de consum i diferents models de participació.
-¿Com funciona?
-És simple: generem i consumim energia de forma compartida. Autoconsum compartit. L’energia generada per la comunitat energètica es reparteix per coeficients segons els estudis i corbes de consum de cada empresa. És a dir, si ets un gran consumidor, tindràs més coeficient de repartiment.
-¿Quins beneficis us aporta aquesta manera de produir i consumir energia?
-Ajusta els desequilibris i fa possible la transició energètica en els polígons industrials, fomenta la col·laboració empresarial, promou la sostenibilitat ambiental de forma col·laborativa, redueix la petjada de carboni, genera estalvi energètic i econòmic i assoleix una independència parcial de la xarxa elèctrica.
-¿Quin és el caràcter innovador del projecte?
-La principal innovació del projecte rau en el seu enfocament col·laboratiu i orientat a l’autosuficiència energètica. Empreses que anteriorment operaven de forma aïllada han decidit unir-se per generar i compartir energia neta, aprofitant les cobertes de les seves pròpies naus industrials.
Aquest model impulsa la democratització de l’accés a l’energia renovable, garantint que tant petites com grans empreses se’n puguin beneficiar. La producció local redueix la dependència de xarxes externes i reforça la resiliència energètica del conjunt del polígon.
-¿Com els agradaria que evolucionés Manresa Il·lumina en els pròxims anys?
-Ja està en marxa la segona fase del projecte, amb l’objectiu de duplicar socis i potència instal·lada. Al seu torn estem estudiant les possibilitats de l’emmagatzematge i gestió intel·ligent, creant una plataforma digital avançada per monitoritzar i optimitzar l’energia en temps real i impulsant un projecte de mobilitat sostenible, així com l’ús d’altres tecnologies com la minieòlica, o aportant nous serveis com el car sharing elèctric.
-¿Quins obstacles queden per superar perquè hi hagi més comunitats energètiques a Catalunya i a Espanya?
-Tradicionalment, les companyies d’un mateix polígon o sector han operat de manera independent, sense generar dinàmiques de cooperació més enllà de la seva pròpia activitat. La creació d’una comunitat energètica, en canvi, requereix un canvi de mentalitat: apostar per la confiança mútua, la transparència i una visió compartida que permeti gestionar l’energia de forma col·lectiva, transformant un recurs essencial en una oportunitat de benefici comú.
-¿Com valoreu l’elecció com a finalistes del Premi BBVA a la Sosteniblitat Empresarial?
-La nominació també visibilitza el projecte i augmenta el seu potencial de replicabilitat, generant un exemple inspirador per a altres zones industrials. Esperem que aquest reconeixement animi més empreses a organitzar-se i col·laborar per generar i compartir energia renovable, avançant junts cap a un model energètic més sostenible.
