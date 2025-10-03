El comerç electrònic es posiciona com el gran aliat de l'estalvi a les llars espanyoles
L'“Estudi sobre percepcions de l'impacte del comerç electrònic en l'estalvi de les famílies a Espanya”, realitzat per Ipsos per a Amazon, deixa clar que les botigues en línia ajuden a fer front al cost de la vida, segons 9 de cada 10 consumidors
És important tenir en compte el context actual a l'hora d'avaluar com els consumidors afronten l'estalvi dins de l'economia de la llar. L'augment dels preus o la pèrdua de poder adquisitiu són percepcions que els mateixos consumidors tenen sobre el seu dia a dia, motiu pel qual busquen noves estratègies per estalviar.
Segons l'“Estudi sobre percepcions de l'impacte del comerç electrònic en l'estalvi de les famílies a Espanya”, realitzat per Ipsos per a Amazon, 9 de cada 10 consumidors consideren que el comerç electrònic i les botigues en línia ajuden a afrontar l'augment del cost de la vida. En aquest context, i davant una percepció unànime de l'augment dels preus, el canal online es posiciona com un poderós aliat per estalviar a la llar. A més, els resultats mostren que les eines de comerç electrònic també estan modificant els hàbits de compra dels consumidors a Espanya, ja que al tenir més informació poden planificar millor les seves compres. De fet, 8 de cada 10 consumidors consideren que les botigues en línia són les que ofereixen més opcions i eines per estalviar.
Els dades de l'informe, que ofereixen una perspectiva clara sobre l'impacte del comerç electrònic a la cistella de la compra de les llars a Espanya, han estat presentats per Paco Camas, responsable d'Opinió Pública d'Ipsos a Espanya, en un esdeveniment celebrat per Amazon. Posteriorment, ha tingut lloc una taula rodona, moderada per Pablo Foncillas, docent i investigador en innovació empresarial, que ha comptat amb la participació de Jordi González, director de l'Observatori de Comerç Electrònic d'Adigital, Jorge J. Honrubia Pantoja, cap d'Àrea de Competitivitat, Comerç i Consum de la CEOE i Ana Sánchez-Jaúregui, directora de Consum d'Amazon.es.
"En Amazon sabem que, en l'actual situació econòmica, estalviar és una de les principals prioritats dels nostres clients. Per això, aprofitem el potencial de la digitalització per innovar i oferir diferents eines i funcionalitats que els ajuden a treure el màxim profit a les seves compres, amb programes com Subscriu-te i Estalvia, l'ús de cupons, ofertes Flash, la nostra botiga de Bàsics del dia a dia, entre altres. Tot està pensat per ajudar-los a trobar el que necessiten al millor preu, de forma ràpida i còmoda", afirma Ana Sánchez-Jaúregui, directora de consum d'Amazon.es.
Els consumidors a Espanya perceben un increment del cost de la vida
L'informe també presenta dades relacionades amb aquestes preocupacions que han portat els consumidors a aprofundir en el comerç online. Un 75% dels enquestats considera que els preus han augmentat, molt o bastant, en l'últim any, una tendència a l'alça que, segons els consumidors, s'ha mantingut en l'última dècada. D'altra banda, el 50% dels enquestats considera que el seu poder adquisitiu s'ha reduït en els últims deu anys, i fins i tot en l'últim any el percentatge augmenta fins a arribar al 60%.
Aquesta situació sembla haver provocat una creixent inquietud entre els consumidors, que no només senten l'impacte de l'augment de preus en el seu dia a dia, sinó que també perceben un desafiament constant en la seva estabilitat econòmica. A mesura que els preus continuen augmentant, el poder adquisitiu de les llars a Espanya es veu cada vegada més limitat, i per tant, l'estalvi i la planificació es fan essencials.
¿On es percep una major pujada de preus?
Segons els resultats, l'augment de preus es percep especialment en 5 sectors: aliments, energia, habitatge, viatges i oci. A més, les cinc categories de productes en què els consumidors perceben un major encareixement de preus són: aliments (80%), productes de neteja i higiene i articles per a nadons i mascotes (65%), roba i calçat (48%), tecnologia i electrònica (33%) i electrodomèstics (25%).
L'estudi també revela diferències generacionals a l'hora de percebre aquestes pujades de preus. Per als majors de 65 anys, l'increment de preus es percep principalment en els aliments (91%), la cistella de la compra (88%) i l'energia (73%). Mentre que, entre els més joves, a més de la cistella de la compra i l'energia, s'afegeixen les preocupacions per l'increment de preu percebut en l'habitatge (54%) i el transport (34%). Aquestes diferències reflecteixen com les diverses generacions experimenten de manera distinta els efectes de l'augment de preus, adaptant-se a prioritats i necessitats que varien segons l'etapa de la vida en què es troben.
Els consumidors adopten noves estratègies per estalviar
Davant la creixent percepció de l'augment del cost de la vida, els consumidors estan adoptant diverses estratègies per aconseguir millors preus, en un entorn que exigeix una major planificació. L'estudi revela que gairebé la meitat dels enquestats (48%) recorre a la comparació entre botigues i canals, tant online com offline, com una de les principals estratègies per optimitzar la seva despesa.
Com ja hem indicat, 9 de cada 10 consumidors enquestats considera que el comerç electrònic ajuda a afrontar el cost de la vida, i perceben que principalment es deu a la possibilitat de comparar preus, estalviar en desplaçaments i accedir a les ofertes en esdeveniments especials amb descomptes. A més, la meitat dels consumidors a Espanya afirma haver comprat més online que el 2024, principalment per motius d'estalvi de temps (55%) i de diners (49%).
Els dades revelats mostren que per als consumidors la compra online destaca per la seva comoditat (89% enfront del 66% de la botiga física), a més d'oferir una major varietat de productes i marques, la qual cosa es tradueix en més competència i preus més baixos (87% enfront del 63%). Així mateix, el canal online sobresurt per les seves eines i funcionalitats –com les compres recurrents, les comparatives de preus o les alertes, etc.– que faciliten l'estalvi (38% al canal online enfront del 21% a les botigues físiques).
Pel que fa a altres estratègies per mitigar l'impacte de l'augment del cost de la vida, el 51% dels consumidors enquestats assegura haver reduït el consum de productes no essencials, mentre que el 50% opta per comprar marques blanques per afrontar la pujada de preus. Un 48% ha retallat la despesa en oci, com restaurants i cinema, etc., i un 38% afirma utilitzar eines per estalviar, com targetes de fidelització, cupons o subscripcions que els permeten obtenir descomptes.
Ana Sánchez-Jaúregui, directora de consum a Amazon.es, ha resumit perfectament aquests dades, ressaltant que es troben entre els avantatges que ofereix Amazon als clients: “una transparència de preus molt clara, la qual cosa permet fer una comparativa. La possibilitat d'estalviar el desplaçament i, per últim, la part d'esdeveniments, que en línia obté molt bons resultats”.
Cap a un consum més estratègic aprofitant les eines del comerç electrònic
D'acord amb els resultats de l'estudi, els consumidors consideren que el canal online ofereix noves eines que transformen els hàbits de consum i estalvi, facilitant compres més planificades i informades. A més, els consumidors perceben que les eines que més ajuden a estalviar en la compra online són els comparadors de preus (44%), l'alerta de baixada de preus (40%), els descomptes per compres recurrents (35%) i els assistents de compres d'IA (34%).
L'estudi revela que, entre els nous hàbits d'estalvi adoptats pels consumidors, especialment en el grup de 18-45 anys, es destaquen la compra en esdeveniments especials (93%), com per exemple el Black Friday, l'ús de cupons de descompte o punts atorgats per les marques - com a premis per fidelitat i compres prèvies - (84%), així com esperar a que baixin el preu dels productes guardats a la cistella (80%).
A més, tal com indica l'estudi, els consumidors consideren que el comerç electrònic és també una avantatge per a les petites empreses i comerços, ja que els permet disposar d'un canal addicional de vendes (53%), permet que els consumidors descobreixin els seus productes més fàcilment (43%) i els facilita vendre sense importar on es trobin. En el cas d'Amazon, les prop de 17.000 pimes a la seva botiga van exportar, el 2023, un total de 1.000 milions d'euros en vendes internacionals, confirmant aquesta percepció.
L'Acadèmia de l'Estalvi d'Amazon: innovació i digitalització
A més, durant l'esdeveniment celebrat aquest 2 d'octubre, Amazon ha presentat l'‘Acadèmia de l'Estalvi’ a través d’un showroom interactiu on s’han mostrat les eines per estalviar que ofereix als seus clients durant tot l'any. Durant l'esdeveniment, Ana Sánchez-Jauregui, directora de consum a Amazon.es, ha destacat: “A Amazon treballem constantment per millorar l'experiència dels nostres clients, i continuem innovant perquè trobin bons preus durant tot l'any. A més, celebrem la ‘Fiesta de Ofertas Prime’, un esdeveniment exclusiu per a clients Prime, que aquest any es durà a terme els dies 7 i 8 d'octubre amb centenars de milers d'ofertes en totes les categories."
Sánchez-Jauregui afegeix que “el consumidor continuarà buscant preus baixos. Nosaltres seguirem innovant en com oferir eines d’estalvi i crec que és una cosa que mai faltaràs. Crec que el consumidor mai et dirà que vol pagar més i continuarem innovant en aquest aspecte.”
