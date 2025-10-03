Els càmpings gironins reben més de 380.000 turistes a l'agost
Els establiments van registrar més de 2,7 milions de pernoctacions
Els càmpings gironins estabilitzen les seves dades després d'arrencar l'estiu assolint xifres rècord. A l'agost, els establiments de la província, van rebre 384.104 turistes, un dels millors registres de tota la sèrie històrica, tot i que lleugerament per sota de les dades dels dos últims anys. Una tendència similar a la registrada el passat mes de juliol.
En concret, segons l'enquesta d'ocupació en allotjaments turístics extrahotelers de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el nombre de turistes va caure un 0,39% en comparació amb l'agost del 2024 i un 3,7% respecte al vuitè mes del 2023.
Més de 2,7 milions de pernoctacions
Pel que fa a les pernoctacions, aquestes creixen lleugerament respecte a l'any passat, un 0,8%, fins a arribar a les 2.748.906, segons les dades de l'INE. Tanmateix, aquesta xifra no és la més alta de la sèrie històrica, superada per les 2.814.216 del 2017.
Durant tot l'any passat els càmpings gironins van registrar més de 8,7 milions de pernoctacions, un 8,8% més que l’any anterior i per sobre del creixement mitjà del sector a Catalunya, segons va informar fa uns dies l’estudi "Anàlisi del càmping a la Costa Brava 2025. El càmping com a eina de desestacionalització", elaborat per BIM Consultors. Segons l'informe, només a la Costa Brava hi treballen 7.100 persones, una xifra que supera la suma dels treballadors de Tarragona (1.637), Barcelona (1.007) i Lleida (250).
A Catalunya, els càmpings van allotjar 860.783 persones a l'agost, un 2,6% més que el 2024. D'aquests, 511.869 eren residents a Espanya i 348.913 a l'estranger, segons recull l'agència ACN. L'estada mitjana va ser de 6,33 dies davant els 6,46 dies del mateix mes de l'any passat.
