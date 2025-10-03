Europa comprarà fins a 4 milions de dosis de la vacuna anticovid d'Hipra
El contracte d'acord s'ha signat en nom de catorze estats membres i té una vigència de fins a dos anys
L’Autoritat de Preparació i Resposta davant Emergències Sanitàries (HERA) de la Comissió Europea ha tancat un contracte marc de compra conjunta amb la farmacèutica gironina Hipra per a l’adquisició de fins a 4 milions de dosis de la seva vacuna contra la covid-19, BIMERVAX®. L’acord ha estat signat en nom de 14 estats membres i té una vigència de fins a dos anys.
La vacuna, basada en proteïnes i adaptada a la variant LP.8.1, es podrà demanar segons les necessitats de cada país, sense establir un mínim obligatori de dosis. El contracte garanteix subministraments a temps per a la campanya de vacunació en curs i forma part d’una estratègia més àmplia de diversificació del portafolis de vacunes, que fins ara ha estat dominat per les basades en ARN missatger.
Hadja Lahbib, comissària d’Igualtat, Preparació i Gestió de Crisi, ha destacat la importància d’aquest acord davant l’augment de casos associats a la nova variant coneguda com a Frankenstein: "Amb un portafolis diversificat de vacunes, que ara inclou aquesta vacuna basada en proteïnes, reforcem la nostra preparació i assegurem el subministrament de contramesures mèdiques tan necessàries contra l’amenaça sempre present de la covid-19”, ha afirmat Lahbib. També ha subratllat que el desenvolupament i producció íntegra de la vacuna a Europa “enforteix la nostra autonomia estratègica”.
Autorització per a la nova variant
Hipra va rebre recentment l’autorització de Comercialització de la Comissió Europea per a BIMERVAX® després de demostrar eficàcia contra la variant LP.8.1 i protecció creuada contra sublínies com NB.1.8.1 i XFG. La vacuna es distribueix en vials monodosi, pot conservar-se entre 2 °C i 8 °C i té una caducitat de 12 mesos. Estudis clínics han mostrat que presenta menys efectes adversos que les vacunes d’ARNm i genera una resposta immune robusta i duradora.
David Nogareda, president i CEO d’Hipra, ha valorat positivament la confiança rebuda per part de la Unió Europea: “Aquest acord és un signe de confiança en la capacitat d’Hipra de contribuir a la protecció de la salut pública. Des de la recerca fins a la fabricació, tot el procés té lloc a Europa, cosa que ens permet garantir qualitat, seguretat i independència estratègica”.
L’acord forma part del Mecanisme de Compra Conjunta de la UE, una iniciativa voluntària que permet als Estats membres adquirir conjuntament contramesures mèdiques per fer front a emergències sanitàries. Aquest mecanisme va néixer arran de les dificultats logístiques i comercials viscutes durant els primers mesos de la pandèmia, i vol reforçar la capacitat de resposta col·lectiva davant futures crisis sanitàries.
