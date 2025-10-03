Gelati Dino inaugura la seva botiga a Girona i es marca com a objectiu expandir-se per la Costa Brava
La gelateria torna a la ciutat uns anys després de tancar el seu establiment a la Rambla de la Llibertat
Gelati Dino, empresa de gelats amb seu a Empuriabrava, ha inaugurat la seva nova gelateria al centre de la ciutat de Girona. La companyia, que pertany a Gelati Dino Gruppo, treballa amb l’objectiu a mitjà termini de continuar creixent a la Costa Brava, sobretot amb la voluntat d’obrir establiments a municipis de l’Empordà.
La nova botiga està ubicada a la Plaça Catalunya i ha generat 9 llocs de treball. El local estrena la nova imatge corporativa de l’empresa, renovació que s’està aplicant de manera progressiva a la resta de punts de venda. Amb una superfície de 150 metres quadrats és un dels establiments més grans dels 39 que actualment té Gelati Dino, ubicats a Catalunya, a altres ciutats de l’Estat i també a l’estranger. De fet, expandir-se al territori nacional, dur a terme la renovació de més locals incorporant la producció en els mateixos punts de venda i explorar nous mercats internacionals són d’altres objectius de l’empresa, que el 2024 va facturar 13 milions d’euros.
Stefano Rosso, director de Màrqueting de Gelati Dino Gruppo, explica que "aquesta obertura representa un punt estratègic per acostar encara més la nostra tradició gelatera a la ciutat i reforçar els vincles amb els seus habitants i visitants". Gelati Dino va arribar per primera vegada a la ciutat de Girona el 1998, però aquell local, ubicat a la Rambla de la Llibertat, va tancar fa uns anys.
Creixement a la Costa Brava
Gelati Dino Gruppo disposa de 39 establiments, vuit d'ells a les comarques gironines. Dues d'aquestes botigues estan ubicades a la comarca del Gironès: la que s’acaba d’inaugurar al centre de Girona i la gelateria del Centre Comercial Espai Gironès, a Salt. Al Baix Empordà hi ha un local a Platja d’Aro, mentre que la presència és més extensa a l’Alt Empordà, amb tres gelateries a Roses (una d’elles a la urbanització Santa Margarida), una altra al Centre Comercial Gran Jonquera i la seu central de la companyia, a Empuriabrava.
"Encara hi ha zones de la Costa Brava on hi tenim poca presència i això ho volem aprofitar. La nostra intenció és créixer especialment a l’Empordà, un territori que ens inspira i motiva per la seva riquesa cultural i gastronòmica, la proximitat amb productes de gran qualitat i el seu fort atractiu turístic", apunta Stefano Rosso.
A part de la voluntat de créixer a la Costa Brava, l’empresa també enfoca els seus plans d’expansió en arribar a nous països, en augmentar l’activitat a altres ciutats de l’Estat i en consolidar la xarxa de franquícies. Actualment, Gelati Dino treballa amb dos projectes per enfortir la seva presència a Tarragona i a la zona d’Andalusia.
