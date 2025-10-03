La falta de control de tensió de la xarxa elèctrica va provocar la gran apagada, segons l’informe europeu
Els experts qualifiquen el succés del 28 d’abril com el zero elèctric «més greu ocorregut a Europa en les últimes dues dècades»
Sara Ledo
La gran apagada del 28 d’abril passat a la península Ibèrica es va deure a una «cascada de sobretensions» a la xarxa que no s’havien vist mai abans, segons el primer informe europeu, elaborat per la Xarxa Europea de Gestors de Xarxes de Transport d’Electricitat (Entso-E). Els experts van descartar assenyalar les renovables com a culpables de l’esdeveniment i van afirmar que el problema té a veure amb els requisits establerts en la regulació per controlar la tensió, que potser s’haurien d’actualitzar en el futur.
«Amb la informació que tenim el problema no van ser les renovables, sinó que es va deure a la incapacitat de la generació que tenim per controlar la tensió. El control de tensió pot fer-se tant a través de renovables com de la generació clàssica», expliquen fonts d’Entso-e.
L’organisme situa l’apagada de la península Ibèrica com «el més sever» ocorregut a Europa en els últims 20 anys i el primer del seu tipus, ja que l’habitual hauria sigut un zero elèctric per baixa tensió a la xarxa de transport a causa d’un desequilibri entre la producció i la demanda, però en aquest cas el problema va ser el contrari: una sobretensió en cascada que no s’havia vist mai abans a Europa ni enlloc més del món.
La tensió o voltatge no és com l’energia, que si no en tens prou en una part del continent pots utilitzar una central de generació que estigui a l’altra punta i ‘viatjarà’ a través de les interconnexions i les xarxes. En el cas de tenir un problema amb la tensió de la xarxa s’ha de resoldre «localment»,«cosa que significa que el sistema ha de tenir capacitat de regulació de voltatge». I la té, la pregunta és si és suficient.
Segons els experts, el sistema actual té capacitat de controlar la tensió de la xarxa però «per sobre d’un cert nivell» i el que cal avaluar és si aquest nivell «és massa alt» en un moment en què cada vegada hi ha més autoconsum i generació distribuïda. «Necessitem pensar bé si hem de sol·licitar controlar la tensió en nivells més baixos que els que tenim avui perquè permetria resoldre el problema on apareix, on la tensió augmenta massa. La petita generació pot reduir-lo molt fàcilment», expliquen des d’Entso-e.
Aquest informe d’Entso-e és un primer estudi «factual» dels fets el 28 d’abril, després de cinc mesos de recopilar dades dels governs i empreses implicades en l’apagada amb què l’organisme busca oferir «una explicació tècnica i objectiva del que ha passat». S’hi recullen els fets, les condicions de l’apagada i la seqüència d’esdeveniments, però les causes i les recomanacions es deixen per a un segon informe que veurà la llum en el primer quadrimestre del 2026.
