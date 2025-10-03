Més de 200 professionals de 80 empreses gironines es formen en intel·ligència artificial
Les sessions organitzades per la FOEG han hagut de desdoblar-se per l’alta demanda
La Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) ha celebrat la primera edició de la Setmana de la IA, una iniciativa que, segons detallen des de la patronal, ha despertat un fort interès dins el sector empresarial i ha superat totes les expectatives. Durant cinc dies consecutius, empresaris i professionals de diversos sectors han pogut endinsar-se en aplicacions pràctiques de la intel·ligència artificial en l’empresa, en un format centrat en la formació i l’acció.
Més de 200 participants provinents de més de 80 empreses gironines han passat per les jornades, i en quatre de les cinc propostes s’ha hagut de desdoblar l’activitat per poder atendre tota la demanda. Aquesta resposta confirma, segons la FOEG, "la necessitat urgent de disposar de coneixements pràctics en tecnologies disruptives que ajudin les empreses a adaptar-se a un entorn cada cop més competitiu".
Al llarg de la setmana, s’han impartit cinc trobades especialitzades, cadascuna centrada en un àmbit empresarial diferent:
- Recursos humans: La jornada inaugural va explorar com la intel·ligència artificial pot transformar la gestió del talent, amb aplicacions per millorar la selecció de personal a partir de l’anàlisi de dades, optimitzar processos d’avaluació i desenvolupar models predictius per retenir perfils estratègics, sempre preservant les dades personals i mantenint la decisió final en mans d’una persona.
- Logística i compres: La segona trobada va centrar-se en la cadena de subministrament, mostrant casos reals de com la IA permet predir la demanda, reduir estocs innecessaris, optimitzar rutes de transport i millorar la planificació de compres. Un alt potencial d’estalvi i eficiència que representa aquesta tecnologia en un sector pressionat pels costos i terminis de lliurament.
- Màrqueting i vendes: El tercer dia va posar de relleu el paper clau de la IA en la relació amb els clients, amb estratègies de personalització de campanyes, eines d’anàlisi de patrons de compra i solucions per millorar la fidelització. També es van presentar xatbots avançats i assistents virtuals com a nous canals de servei i venda.
- Producció i eficiència industrial: La quarta sessió va reunir principalment empreses industrials, mostrant aplicacions de la IA per reduir errors en la fabricació, detectar incidències en temps real, optimitzar línies de producció i millorar la qualitat final del producte.
- Gestió financera: La cloenda va centrar-se en la gestió de les finances empresarials, posant de relleu que es tracta de la informació més sensible d’una empresa. Es va subratllar la necessitat de ser molt curós en com s’introdueixen les dades i que no és recomanable utilitzar eines d’IA externes per tractar cert tipus d’informació, ja que els models actuals no estan dissenyats específicament per a aquesta funció.
El president de la FOEG, Ernest Plana, ha destacat que "la intel·ligència artificial no és una opció de futur, sinó una eina del present que ja transforma sectors sencers. Les empreses que s’hi adaptin primer tindran un avantatge competitiu clar, i des de la FOEG volem acompanyar-les en aquest procés".
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Uns boletaires troben l'excursionista perdut a la zona de la Mare de Déu del Mont
- Escolta l'intent d'atracament del banc de Girona en directe per telèfon i avisa la policia
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
- Els empresaris gironins alerten de la manca de mà d'obra: 'No hi ha gent per treballar
- Una motorista mor en un xoc frontal amb una furgoneta a la C-66 a Cornellà del Terri